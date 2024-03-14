Режиссер Кончаловский рассказал о важности участия молодежи в выборах

Фото: Радио 1
Режиссер, член Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский поделился каким образом люди могут повлиять на то, что будет происходит в России. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Егор Кончаловский отметил, что «мы все коллективно отвечаем за то, что будет происходить с нашей страной».
Он также добавил, что свою роль в объединение страны сыграла специальная военная операция. По его словам, благодаря ей люди стали менее равнодушными к тому, что их окружает.
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« Мы сами должны выбрать руководство страны, которое будет эту страну продвигать, развивать, строить, защищать и приводить в порядок. Это огромное количество работы. И, конечно, выборы – это прямой путь к тому, чтобы на выборах победил тот, кто тебе близок. Я свои выборы все в этом смысле сделал давно уже. Мне кажется, что выборы являются инструментом, который консолидирует общество. А нашему обществу, на мой взгляд, сегодня очень важно понять, что без единения, без консолидации, без ощущения плеча друг друга, нам будет очень трудно выжить в яростном и зачастую враждебном мире, который сегодня рисуется на ближайшие, наверное, десятилетия. И это единение чувствуется», — заключил режиссер.
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Мира Полтева