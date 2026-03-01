«Это все ужасно»: Ольга Бузова отказалась от одной поездки

01 марта 2026, 10:36

Ольга Бузова отменила поездку в Катар после атак Ирана

Ольга Бузова (Фото: Телеграм/byzovahouse)

Певице Ольге Бузовой пришлось отказаться от поездки в одну арабскую страну. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.





По словам артистки, завтра она должна была отправиться вместе с командой в Катар, но рейсы отменили, а небо закрыто. Исполнительница отметила, что сейчас ее друзья, отдыхающие в ОАЭ, пребывают в панике, и она старается поддерживать с ними связь.

«Это все ужасно. <…> Сейчас приняла окончательное решение не рисковать и сдаю билеты», — написала Бузова.