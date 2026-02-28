«Остается надеяться»: Виктория Лопырёва не может покинуть Дубай из‑за закрытого неба

28 февраля 2026, 22:30

Телеведущая Виктория Лопырёва не может покинуть Дубай из‑за закрытого неба

Виктория Лопырева (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Виктория Лопырёва оказалась в числе тех, кто не может покинуть Дубай из‑за закрытого воздушного пространства.





В беседе с Super телеведущая призналась, что атмосфера в городе сейчас напряжённая. Лопырёва уточнила, что находится в отеле «Аль Насим», где они живут. Пока, говорит она, не решила, куда именно уезжать.





«Никто не был готов к этой ситуации и остаётся просто надеяться на то, что она быстро разрешится», — добавила знаменитость.