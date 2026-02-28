«Остается надеяться»: Виктория Лопырёва не может покинуть Дубай из‑за закрытого неба
Телеведущая Виктория Лопырёва не может покинуть Дубай из‑за закрытого неба
Виктория Лопырёва оказалась в числе тех, кто не может покинуть Дубай из‑за закрытого воздушного пространства.
В беседе с Super телеведущая призналась, что атмосфера в городе сейчас напряжённая. Лопырёва уточнила, что находится в отеле «Аль Насим», где они живут. Пока, говорит она, не решила, куда именно уезжать.
«Никто не был готов к этой ситуации и остаётся просто надеяться на то, что она быстро разрешится», — добавила знаменитость.
Больше всего Виктория переживает за сына — важно, чтобы общий стресс не сказался на его состоянии. При этом рассуждать о перелётах, по её словам, бессмысленно, пока небо остаётся закрытым.
Среди других российских звёзд, которые также остаются в Дубае на фоне ракетных ударов 28 февраля, — Анна Линникова, Пашу (он там с семьёй), Слава Бустер, Анна Заворотнюк и Виктория Тарасова.