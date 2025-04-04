Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Умер рэпер Паша Техник

Умер рэпер Паша Техник

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался на 41-м году жизни, сообщает тг-канал «Проект Выжившие». Мужчину госпитализировали в Таиланде в конце марта. Ему диагностировали полиорганную недостаточность, пневмонию. Кроме того, у исполнителя были поражены легкие и повреждены почки.
Несколько часов назад экс-супруга Ивлева Ева Карицкая заявляла, что Павлу должны были сделать энцефалограмму. Также, по ее словам, врачи предлагали в случае смерти Паши Техника откачивать его или же отключить от аппаратов. Артист был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной оксигенации.

Паша Техник был известен эпатажным поведением, а его творчество было наполнено нецензурной лексикой, будучи провокационным.

Читайте также:

«Проблема огромная»: Собчак пытается помочь пережившему клиническую смерть Паше Технику

Baza: Паша Техник пережил клиническую смерть

«Прогнозы не радуют»: В палату борющегося за жизнь Паши Техника пришёл священник
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#смерть
#новости
«Наконец-то помирились»: подавшая на развод с Чобаняном Пинчук простила ему измены
Чобанян и Пинчук помирились, оставшись друзьями
04 апреля 2025, 21:51

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук помирилась со своим мужем Араем Чобаняном. Женщина объявила о разводе в феврале, заявив, что супруг изменяет ей. Позже она рассказывала, что наняла хакеров, чтобы увидеть переписки Чобаняна.
«Первый раз за это время встретились и поговорили. И нет, это был не разговор о том, чтобы быть вместе, а разговор людей, у которых есть дети и шесть лет совместной жизни», — приводят бьюти-обозреватели слова Пинчук.
Чобанян боялся, что их проблемы отразятся на детях, но благодарен бывшей жене за ее мудрость. Разговор получился тяжелым, но душевным, отметил Арай. Мужчина испытывает смешанные чувства: и тоску, и бальзам на душу от примирения.

«Если Ира не простит меня как мужчину, то хотя бы простит как друга», — заключил Чобанян.
В конце марта сообщалось, что мужчина страдал от одиночества на фоне произошедшего скандала с изменами. Подробней в нашем материале.

Читайте также:

Муж Анны Asti снова опроверг слухи о разводе с ней приходом на мероприятие

Знаменитый шеф-повар рассказал, как он ведет себя вне камер

«Чтобы посмотрели мозги»: бывшая жена Паши Техника о его дальнейшем лечении

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#шоу-бизнес
#звёзды
#новости
#семья
#развод
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Муж Анны Asti снова опроверг слухи о разводе с ней приходом на мероприятие
04 апреля 2025, 21:29

Анна Дзюба (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Муж певицы Анны Asti (Анна Дзюба) Станислав снова опроверг слухи о разводе с ней. Информация об этом появилась в соцсетях. На видеокадрах видно мужчину, который стоит в стороне ото всех на отборе танцоров для будущего шоу на стадионе. На отборочном мероприятии было свыше ста человек, а в жюри входили сама Анна со своими хореографами.
При этом ходят регулярные слухи, что пара развелась после слива интимных снимков знаменитости. В этом году супруги встретят пятилетие в браке. Фото исполнительницы появились в интернете в декабре, Асти заявила, что во всем виноваты мошенники, взломавшие ее телефон. Ранее стало известно, что Анна Asti подала в суд на актера из «Универа».

Читайте также:

«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник

Александра Трусова и Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка

«После развода я осталась без денег с маленьким ребенком»: Айза пожаловалась на Гуфа
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#певица
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник
Коллеги Пересильд и Тройника назвали Юлию инициатором расставания
04 апреля 2025, 19:58

Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник разошлись «по женской инициативе». Об этом их коллеги сообщили kp.ru.
«Они расстались еще осенью, Новый год встречали уже не вместе. Говорят, что в основном по женской инициативе», — пояснили коллеги экс-пары.

В пятницу, 4 апреля, актеры одновременно сообщили в социальных сетях о расставании. В сообщении говорилось, что они разошлись без измен и обид. Михаил Тройник после подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает лишь дружба и работа.

Читайте также:

Михаил Тройник высказался о расставании с Юлией Пересильд

Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались

Неудачные романы и слухи о тайной свадьбе с Пересильд: как сейчас живет Михаил Тройник
#работа
#новый год
#актеры
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Александра Трусова и Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка
Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына
04 апреля 2025, 19:44

Саша Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына. Сегодня, 4 апреля, на гендер-пати влюбленные узнали пол будущего малыша, кадры публикует «Стархит» в Telegram-канале.
Надпись «У вас будет сын!» появилась на главном экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве. Будущие родители получают поздравления от семьи и друзей.




Напомним, фигуристы сыграли свадьбу 17 августа прошлого года. Помолвка состоялась за два месяца до этого — 17 июня. На турнире по фигурному катанию «Русский вызов» спортсмены сообщили, что ждут первенца.

Читайте также:

Фигуристка Саша Трусова больше не скрывает беременность

Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот

20-летняя фигуристка Александра Трусова показала свою фигуру на фоне слухов о беременности
#беременность
#отношения
#любовь
#семья
#дети
#родители
#спортсмены
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«После развода я осталась без денег с маленьким ребенком»: Айза пожаловалась на Гуфа
Айза пожаловалась, что после развода с Гуфом не имела собственных средств
04 апреля 2025, 19:34

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале согласилась с высказыванием Тины Канделаки о финансовой независимости. По словам экс-телеведущей, она сожалеет о временах, когда расставалась с Гуфом и не имела собственных средств.
«Надо зарабатывать самой, тратить самой, руководить своими доходами самой. Никто никому ничего не дарит. Тот мужчина, который подарил вам миллион долларов, это ровно тот мужчина, который потом отнимет у вас миллион долларов», — заявила Канделаки.

Айза поддержала высказывание журналистки. По мнению экс-избранницы исполнителя хита «Город дорог», женщины, которые соглашаются на «подачки», готовы быть «деталькой» к кому-то.

Читайте также:

Айза-Лилуна Ай рассказала, не пугает ли её разница в возрасте с бойфрендом

«Замашки закоренелого женоненавистника!»: Айза-Лилуна Ай в ярости рассказала о поведении бывшего мужа

«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем
#отношения
#деньги
#дети
#развод
#музыкант
Следите за нашими новостями
в удобном формате