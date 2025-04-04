Умер рэпер Паша Техник

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался на 41-м году жизни, сообщает тг-канал «Проект Выжившие». Мужчину госпитализировали в Таиланде в конце марта. Ему диагностировали полиорганную недостаточность, пневмонию. Кроме того, у исполнителя были поражены легкие и повреждены почки.
Несколько часов назад экс-супруга Ивлева Ева Карицкая заявляла, что Павлу должны были сделать энцефалограмму. Также, по ее словам, врачи предлагали в случае смерти Паши Техника откачивать его или же отключить от аппаратов. Артист был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной оксигенации.
Паша Техник был известен эпатажным поведением, а его творчество было наполнено нецензурной лексикой, будучи провокационным.
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Паша Техник был известен эпатажным поведением, а его творчество было наполнено нецензурной лексикой, будучи провокационным.
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Никита Кротов