«Как бы ты не скончалась»: Скандалы, насилие и измены в браке Анастасии Заворотнюк, которые потрясли общественность

Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Анастасия Заворотнюк, известная актриса театра и кино, трижды вступала в брак, её личная жизнь полна драматических поворотов и страданий.
Подробнее о трагической истории любви Анастасии Заворотнюк читайте в материале «Радио 1».
Помимо этого, в Лос-Анджелесе она решила попробовать себя в роли риелтора, открыв собственное дело при поддержке супруга. Однако вскоре актриса начала открыто говорить о тирании Стрюкова.
Виктория Пьер-Мари добавила, что Стрюков действовал как «узурпатор», считая актрису своей собственностью.
Сегодня Чернышев тренирует молодых фигуристов в собственной школе и иногда выводит на лед свою шестилетнюю дочь Милу, которая мечтает стать фигуристкой. В феврале 2025 года он принял участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на «ЦСКА Арене», где вместе с дочерью исполнил трогательный номер в память о Заворотнюк.
Партнершей спортсмена в номере стала американская фигуристка Наоми Ланг, с которой Чернышев долгое время выступал в США. Однако дочь Мила с недовольством отреагировала на появление другой женщины рядом с отцом.
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Первый брак: от любви к разочарованиюПервым избранником актрисы стал бизнесмен Олаф Шварцкопф, с которым она рассталась ради блондина-красавца Дмитрия Стрюкова. Их бурный роман завершился скромной свадьбой и рождением двух детей. Однако мало кто знает, что именно второй супруг жестоко обращался с артисткой, избивал её и изменял с няней их детей.
Судьбоносная встречаСудьба свела Анастасию со Стрюковым в момент, когда она опаздывала в театр. Ловя такси, она встретила успешного бизнесмена, который предложил ей помощь. Их отношения быстро перешли в романтическую плоскость, и вскоре после свадьбы в 1995 году пара переехала в США. Этот период жизни актрисы нельзя назвать счастливым.
Фото: iStock/Chansak Joe
Трудности материнства и профессиональные испытанияВскоре у пары родилась дочь Аня, для молодой мамы это стало настоящим испытанием. После родов Анастасия попала в реанимацию.
«Ну как так? Это первый ребенок, неужели настолько слабое у тебя здоровье, что даже с ним возникают такие проблемы, что мы тут все седеем и думаем, как бы ты не скончалась?», — упрекал её муж.
Помимо этого, в Лос-Анджелесе она решила попробовать себя в роли риелтора, открыв собственное дело при поддержке супруга. Однако вскоре актриса начала открыто говорить о тирании Стрюкова.
Тирания и изменыПо словам Заворотнюк, её второй муж запирал её дома и запрещал работать. Актриса Лия Волянская отметила, что история Насти вызывает ужас.
«Она жила с тираном в чужой стране», — говорила она.
Виктория Пьер-Мари добавила, что Стрюков действовал как «узурпатор», считая актрису своей собственностью.
Развод и новые скандалыКогда Анастасия решила подать на развод, она узнала о своей беременности. Чтобы помочь с детьми, супруг нанял няню из Украины, что привело к новому скандалу. Вернувшись домой, актриса обнаружила мужа с няней, что завершилось дракой и увольнением помощницы. Вскоре Заворотнюк развелась во второй раз.
Трагедия первого бракаИнтересно, что первый муж Анастасии также поделился горькой историей: он утверждал, что актриса была беременна от него, но потеряла ребенка.
«Она сказала, что это был выкидыш. Но потом мне открыли глаза — это был аборт», — рассказал мужчина.
Фото: iStock/TwilightShow
Трагическая утратаВесной 2024 года мир искусства понес тяжелую утрату: актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после пятилетней борьбы с опухолью головного мозга. Все это время рядом с ней был ее третий муж, фигурист Петр Чернышев, который поддерживал супругу в самые трудные моменты.
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Борьба за жизньДиагноз актрисы стал известен после рождения их дочери Милы. Узнав о болезни, Заворотнюк приняла решение прекратить публичные появления и сосредоточиться на лечении. Чернышев, веря в победу над недугом, не оставлял жену наедине с ее страданиями, сопровождая ее на всех медицинских процедурах и продолжая репетировать свои спектакли на льду по ночам. К сожалению, справиться с болезнью не удалось.
Жизнь после утратыПосле похорон Заворотнюк Чернышев долго не выходил на лед, изменившись внешне: поседев и отрастив бороду, он не снимал обручальное кольцо. Лишь в конце 2024 года фигурист вернулся к выступлениям. Однако он продолжает вести уединенный образ жизни, появляясь на публике только на своих шоу.
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Новый этап жизниПетр Чернышев продолжает жить в доме, который они построили с Анастасией. В этом же доме проживают его теща Валентина Борисовна и дочь Мила. Заворотнюк перед смертью переписала загородный особняк на свою семью, а своим старшим детям от предыдущего брака оставила две квартиры в Москве.
Сегодня Чернышев тренирует молодых фигуристов в собственной школе и иногда выводит на лед свою шестилетнюю дочь Милу, которая мечтает стать фигуристкой. В феврале 2025 года он принял участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на «ЦСКА Арене», где вместе с дочерью исполнил трогательный номер в память о Заворотнюк.
Партнершей спортсмена в номере стала американская фигуристка Наоми Ланг, с которой Чернышев долгое время выступал в США. Однако дочь Мила с недовольством отреагировала на появление другой женщины рядом с отцом.
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Станет дедомСкоро Чернышев станет дедом: старшая дочь Заворотнюк, Анна, ожидает рождения ребенка. В данный момент она находится в Дубае с мужем-бизнесменом.
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Дарья Осипова