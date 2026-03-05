Фанаты 43-летней Сати Казановой увидели ее без макияжа и фильтров

05 марта 2026, 21:43

Фанаты 43-летней Сати Казановой увидели ее селфи без косметики и фильтров

Сати Казанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Сати Казанова поделилась снимком без макияжа и фильтров. 43-летняя артистка сфотографировалась дома и опубликовала кадр в личном блоге (на момент публикации история отсутствует — прим. ред.).