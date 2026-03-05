Фанаты 43-летней Сати Казановой увидели ее без макияжа и фильтров
Певица Сати Казанова поделилась снимком без макияжа и фильтров. 43-летняя артистка сфотографировалась дома и опубликовала кадр в личном блоге (на момент публикации история отсутствует — прим. ред.).
Казанова не раз говорила, что научилась принимать себя и спокойнее относится к возрастным изменениям. Пластические операции она делать не планирует, отмечая, что такой путь не совпадает с духовными ценностями, к которым она пришла.
В 42 года звезда впервые стала мамой. Исполнительница признавалась, что мечтала о домашних родах, но из‑за особенностей поздней беременности решила рожать в перинатальном центре, создав там максимально расслабленную обстановку. Рядом все время находился ее супруг Стефано Тиоццо — этот совместный опыт Казанова назвала «могучим посвящением». Имя дочери артистка пока не раскрывает, лишь отмечая, что выбрала для девочки редкое и необычное имя на санскрите.
