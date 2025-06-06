Федор Бондарчук впервые показался после расставания с Андреевой

06 июня 2025, 12:40

Режиссер Федор Бондарчук появился на публике впервые после развода с Андреевой

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова )

Федор Бондарчук впервые после расставания с Паулиной Андреевой появился на публике. Режиссер посетил церемонию вручения Национальной премии интернет-контента, где вышел на сцену, чтобы объявить победителей в номинации «Мир должен знать».