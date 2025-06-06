Федор Бондарчук впервые показался после расставания с Андреевой
Федор Бондарчук впервые после расставания с Паулиной Андреевой появился на публике. Режиссер посетил церемонию вручения Национальной премии интернет-контента, где вышел на сцену, чтобы объявить победителей в номинации «Мир должен знать».
Для своего первого публичного выхода после развода Бондарчук выбрал стильный образ: светлые джинсы и черный пиджак с белым платком. Он вручил призы исполнительницам нашумевшего трека Sigma Boy.
Напомним, о расставании Бондарчука и Андреевой стало известно в марте 2025 года, спустя девять лет совместной жизни и шесть лет брака. У экс-супругов есть общий сын Иван, которого пара предпочитает скрывать от общественности.
Слухи о разладе в семье появились еще в сентябре 2024 года, однако официально расставание было подтверждено лишь спустя полгода. Среди предполагаемых причин развода назывались творческие разногласия, а также возможные политические расхождения.
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