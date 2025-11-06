Певица Натали даст первый концерт после смерти мужа в новогоднюю ночь
Певица Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) планирует выступить в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Kp.ru.
Концерт состоится в ресторане на территории комплекса «Красный Октябрь». Это событие станет для артистки первым выходом на сцену после смерти супруга Александра Рудина, которая произошла летом 2023 года. После утраты певица надолго исчезла из публичного пространства.
Натали исполнит для гостей свои популярные хиты. По информации издания, гонорар исполнительницы за это выступление составит от трёх до пяти миллионов рублей. Организаторы озвучили стоимость посещения мероприятия. Цена за место за столиком в зале начинается от 50 тысяч рублей.
Ранее певица Вика Цыганова объявила войну эпатажным звёздам.
Читайте также: