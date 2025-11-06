Певица Натали даст первый концерт после смерти мужа в новогоднюю ночь

06 ноября 2025, 20:30

Певица Натали получит до 5 млн рублей за новогодний концерт в Москве

Наталья Рудина (Фото: Instagram* @natali_star74)

Певица Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) планирует выступить в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Kp.ru.