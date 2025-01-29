«Филька наш местный дурачок»: Киркоров влип в новый скандал после концерта в Нью-Йорке. Чем закончатся танцы перед сторонницей ВСУ?

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)
Накануне в интернете появилось видео, на котором Филипп Киркоров исполняет свои знаменитые хиты для избранных гостей. Возмущение общественности вызвало то, что происходило это в Нью-Йорке, а среди присутствующих были такие личности, с которыми народному артисту точно не следовало бы находиться в одном помещении. Подробности – в материале «Радио 1».
Киркоров вновь угодил в скандал
«Король русской эстрады» был замечен на закрытом мероприятии в Нью-Йорке, где пел на иностранных языках и танцевал перед поклонницей киевского режима.
Событие прошло в роскошном зале Da Mikele Illagio, одной из самых дорогих свадебных площадок города. На сцене также выступили Ангелина Каплан, Артур Амирян и популярный исполнитель в Израиле Ицик Орлеев. Киркоров исполнил свои хиты «Жестокая любовь», «Единственная моя», а также специальную композицию для невесты под названием «Дива». Он также удивил гостей, исполнив несколько строк на азербайджанском и традиционную «Хава нагила» на иврите.
На одной сцене с Филиппом появилась и дочь примадонны Кристина Орбакайте. Она, выступая без Руссо, представила песню «Я не отдам тебя никому» и несколько других популярных композиций.
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Танцы перед поклонницей киевского режима
Критика Киркорова в Сети
После того как видео с выступлением Киркорова стало популярным в социальных сетях и телеграм-каналах, на него вновь обрушилась волна критики. Публика шутит, что Киркоров просто пришёл поужинать, а его неожиданно попросили спеть. Он вышел на сцену, а там — сюрприз: Орбакайте и Галушко. В итоге народный артист снова перепутал двери.
«Опять вошел не в ту дверь», «Гнать его пора поганой метлой», «Неужели мало денег? На все готовы ради долларов», — негодуют пользователи сети.
У Киркорова два пути
Филипп Киркоров (Фото: соцсети)
Блогер и культкритик «Абзаца» Анатолий Сушко попытался объяснить поведение Киркорова.
«Теперь вот он снова оказался в Нью-Йорке, выступая на корпоративе вместе с Кристиной Орбакайте, среди гостей и организаторов которых явно присутствуют русофобы. Интересно, сколько времени пройдет до его очередных отговорок в стиле «Я люблю Россию! Я же просто приехал поработать! Я не знал, кто там будет!» Филипп, мне кажется, ты не совсем правильно понимаешь, что такое эпатаж», — заявил Сушко.
Культкритик предрек Киркорову два пути, если он продолжит «в том же духе».
«Если ты продолжишь в том же духе испытывать наше терпение, тебя ожидают два пути. Либо нам однажды надоест тебя прощать и добро пожаловать в уголок забвения, либо вместо короля поп-музыки ты обретешь имидж человека, про которого говорят «а, да это филька, наш местный дурачок, не обращайте внимания!». В общем, выбор за тобой», — заключил Сушко.
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