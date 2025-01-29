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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Филька наш местный дурачок»: Киркоров влип в новый скандал после концерта в Нью-Йорке. Чем закончатся танцы перед сторонницей ВСУ?

«Филька наш местный дурачок»: Киркоров влип в новый скандал после концерта в Нью-Йорке. Чем закончатся танцы перед сторонницей ВСУ?

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)

Накануне в интернете появилось видео, на котором Филипп Киркоров исполняет свои знаменитые хиты для избранных гостей. Возмущение общественности вызвало то, что происходило это в Нью-Йорке, а среди присутствующих были такие личности, с которыми народному артисту точно не следовало бы находиться в одном помещении. Подробности – в материале «Радио 1».

Киркоров вновь угодил в скандал


«Король русской эстрады» был замечен на закрытом мероприятии в Нью-Йорке, где пел на иностранных языках и танцевал перед поклонницей киевского режима.



Событие прошло в роскошном зале Da Mikele Illagio, одной из самых дорогих свадебных площадок города. На сцене также выступили Ангелина Каплан, Артур Амирян и популярный исполнитель в Израиле Ицик Орлеев. Киркоров исполнил свои хиты «Жестокая любовь», «Единственная моя», а также специальную композицию для невесты под названием «Дива». Он также удивил гостей, исполнив несколько строк на азербайджанском и традиционную «Хава нагила» на иврите.


На одной сцене с Филиппом появилась и дочь примадонны Кристина Орбакайте. Она, выступая без Руссо, представила песню «Я не отдам тебя никому» и несколько других популярных композиций.

«Одиночество и смерть»: Психоаналитик раскрыла, на что обрекает себя Филипп Киркоров
«Одиночество и смерть»: Психоаналитик раскрыла, на что обрекает себя Филипп Киркоров

Танцы перед поклонницей киевского режима


По информации телеграм-канала Shot, среди присутствующих была Алёна Галушко — известный event-менеджер, которая организует вечеринки и гастроли артистов из СНГ в США. В 2022 году она активно поддерживала ВСУ и проводила званые вечера, на которых выступали известные украинские исполнители.

Критика Киркорова в Сети



После того как видео с выступлением Киркорова стало популярным в социальных сетях и телеграм-каналах, на него вновь обрушилась волна критики. Публика шутит, что Киркоров просто пришёл поужинать, а его неожиданно попросили спеть. Он вышел на сцену, а там — сюрприз: Орбакайте и Галушко. В итоге народный артист снова перепутал двери.

«Опять вошел не в ту дверь», «Гнать его пора поганой метлой», «Неужели мало денег? На все готовы ради долларов», — негодуют пользователи сети.

У Киркорова два пути

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)

Блогер и культкритик «Абзаца» Анатолий Сушко попытался объяснить поведение Киркорова.

«Теперь вот он снова оказался в Нью-Йорке, выступая на корпоративе вместе с Кристиной Орбакайте, среди гостей и организаторов которых явно присутствуют русофобы. Интересно, сколько времени пройдет до его очередных отговорок в стиле «Я люблю Россию! Я же просто приехал поработать! Я не знал, кто там будет!» Филипп, мне кажется, ты не совсем правильно понимаешь, что такое эпатаж», — заявил Сушко.

Культкритик предрек Киркорову два пути, если он продолжит «в том же духе».

«Если ты продолжишь в том же духе испытывать наше терпение, тебя ожидают два пути. Либо нам однажды надоест тебя прощать и добро пожаловать в уголок забвения, либо вместо короля поп-музыки ты обретешь имидж человека, про которого говорят «а, да это филька, наш местный дурачок, не обращайте внимания!». В общем, выбор за тобой», — заключил Сушко.

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#шоу-бизнес
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур покидает Лос-Анджелес с маленькой дочерью Лу
29 января 2025, 14:23

Румер Уиллис и Луэтта Айсли (Фото: соцсети)

Старшая дочь известных актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер решилась н серьёзные перемены в жизни. Она уезжает из своего дома в Лос-Анджелесе, в котором прожила почти 14 лет.
Свой переезд дочь голливудских звёзд планирует вместе со своей десятимесячной дочкой Луэттой Айсли, сообщает сетевое издание HELLO! Румер сказала, что уже дважды планировала переезд, но всякий раз откладывала. Теперь наконец решилась. По словам 36-летней женщины, особенно ценен этот дом был тем, что здесь родилась её «маленькая Лу».

«Дважды я собирала вещи, намереваясь уехать, и дважды я оставалась. Я разобрала этот дом до основания и отстроила его заново вместе со своим первым парнем», — не без грусти написала дочь знаменитостей.

Она также не могла обойти вниманием стихийное бедствие, с которым в последнее время столкнулась Калифорния. Румер пожелала всем, кто борется с огнём и последствиями пожаров, обрести место, где они могли бы почувствовать себя в безопасности.

Румер — старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, которые прожили в браке 13 лет. Ещё у них родились Скаут, которой сейчас 32 года, и Таллула, которой 30 лет. Кроме того, у звезды «Крепкого орешка» есть ещё две дочери от его нынешней жены Эммы Хеминг Уиллис — Мэйбл Рэй и Эвелин Пенн. В последние годы актёр страдает от тяжёлой деменции.

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«Малыш, мы ждали тебя и планировали»: Ида Галич станет мамой во второй раз
29 января 2025, 14:19

Ида Галич (фото: соцсети)

Ида Галич станет мамой во второй раз. Блогер подтвердила догадки поклонников о своей беременности.
Накануне пользователи сети обратили внимание на фотосессию Галич в рамках Недели моды в Париже. Телеведущая была одета в облегающее чёрное платье. Позируя фотографу, она гладила живот, как это обычно делают беременные девушки.

В среду в своих соцсетях она опубликовала пост со следующим текстом:

«Живу свою лучшую жизнь – влюблённая, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться.Тем более у меня так много поводов для счастья», – написала звезда.
Ида Галич уже больше года состоит в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. Впервые они появились вместе на фотосессии для журнала ОК! Их снимки появились на обложке выпуска за октябрь 2024 года.

В начале января блогер сообщила, что Ледвич сделал её предложение. Свою помолвку она рассекретила в выпуске программы «Новогодний Мечталлион» на Первом канале. Галич показала безымянный палец с кольцом ведущему программы Дмитрию Хрусталёву.

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Раскрыты тайны жизни принца Гарри и Меган Маркл: слухи о разводе и что на самом деле происходит в их отношениях
29 января 2025, 14:13

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)

Журнал Vanity Fair опубликовал крупную статью о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии. Материал полон жесткой критики в их адрес — слухи о возможном разводе пары, подкрепленные анонимными свидетельствами. Принц Гарри изображен как инфантильный и наивный человек, оказавшийся в полной изоляции, в то время как Меган Маркл предстает в роли манипулятора, после общения с которым приходится обращаться к психотерапевту. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Книга Меган Маркл о разводе


Одной из самых странных тем в статье Vanity Fair стало упоминание о предполагаемой книге о разводе, которую, по слухам, собирается написать Меган Маркл. Автор материала утверждает, что такие разговоры ходят в книгоиздательских кругах США уже давно.

Официально Гарри и Меган не заявляли о разводе, и близкие пары, опрошенные Vanity Fair, уверяют, что они по-прежнему влюблены друг в друга.

«Они так страстно любят друг друга. Знаете, как вы встречаете эти пары, когда вы такие, как они смотрят друг на друга, мне, наверное, не стоит быть здесь сейчас?», — сказал собеседник Vanity Fair.

Однако источник издания утверждает, что разговор идет о книге, которая будет посвящена именно их истории, а не личной жизни Меган до Гарри или разводам в целом.

Что делает эту историю особенно странной, так это то, что источник подчеркивал: пара пока не разводится, но представитель Маркл был заинтересован в том, насколько книга Меган будет интересна издательствам.

Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни
Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни

Изолирован от общества


Автор статьи в Vanity Fair предполагает, что вероятность развода Гарри и Меган может увеличиваться из-за одиночества принца после их переезда в США. У Гарри не осталось старых друзей, а найти новых знакомых ему не удается, что беспокоит не только его, но и Меган.

Один из инсайдеров, работавший с Меган, рассказал, что она выражала обеспокоенность отсутствием у мужа близких друзей в Америке. Другой источник, который имеет профессиональные связи с парой, отметил, что Гарри сам не может понять, чего хочет.

«Я думаю, Гарри не знает, чего он хочет, потому что он вырос в аквариуме, и поэтому он не знает, что такое настоящая жизнь на самом деле», — сказал один из источников.

Также отмечается, что все желания принца Гарри сводятся к тому, чтобы его оставили в покое и не тревожили вопросами о деньгах. Этот аспект его жизни уже не раз обсуждали британские таблоиды.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)


Так, Daily Mail сообщала, что Гарри считает своим лучшим другом своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна, который ранее служил в лондонской полиции и 16 лет охранял членов британской королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Отношения между Лэнгдауном и Гарри, хотя и близкие, но далеки от бескорыстных. Телохранитель получает за свои услуги значительный гонорар — несколько тысяч фунтов стерлингов в день.

«Вряд ли ему хочется быть знаменитым в том смысле, в каком этого хочет Меган», — сообщают собеседники издания.

С Меган Маркл тяжело работать


В статье Vanity Fair поднималась еще одна болезненная для Гарри и Меган тема — их отношения с персоналом. Уже несколько лет ходят слухи, что работать на Маркл очень сложно, и источники из Vanity Fair подтверждают эти домыслы.

Один из бывших сотрудников Гарри и Меган рассказал, что ушел, потому что не мог больше работать в условиях, где нельзя было сказать «нет».

Другой бывший сотрудник сообщил, что стиль общения Меган с подчиненными оставался «теплым и эмоциональным» до тех пор, пока не возникали разногласия с ее планами. В таких случаях она становилась «холодной и отстраненной», а свой опыт работы с ней он описал как «ужасный» и «очень болезненный» из-за манипуляций.

«Она постоянно играет в шашки — я даже не собираюсь называть это шахматами, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. А когда ты не в игре, тебя в любой момент могут бросить на съедение волкам», — сказал он.

Также упоминается склонность Меган к сплетням и разговором за спиной. После работы с ней и Гарри над тремя эпизодами подкаста один из менеджеров взял длительный отпуск, а другие сотрудники, по слухам, увольнялись или искали помощи у психотерапевтов, чтобы справиться с напряжением.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)

Почти развелись


Когда герцог Сассекский прилетел в Лондон в октябре, снова начали набирать популярность слухи о возможном разводе с Меган. Принц приехал в Великобританию один, чтобы принять участие в церемонии вручения награды WellChild и встретиться с тяжелобольными детьми и их семьями.

Вскоре сама Меган стала причиной новых разговоров, появившись на презентации средства для волос, созданного её подругой Кэди Ли, без Гарри.

Когда в конце ноября Гарри сообщил, что будет проводить Рождество без жены, слухи о разводе достигли своего пика. Этот шаг только подтвердил уже распространённые домогательства и стал последним штрихом в истории, которая, казалось, была давно решена в глазах общественности.

«Судя по тому, что о нас с Меган пишут, то мы раз 10 или 12 покупали недвижимость и переезжали, а также раз 10 или 12 развелись. За этими новостями трудно уследить, именно поэтому ты просто игнорируешь их», — прокомментировал развод с женой сам принц Гарри.

Реакция супругов на статью


Знакомый принцев Гарри и Уильяма прокомментировал статью Vanity Fair в интервью изданию Daily Beast, назвав все, что в ней написано, «вредной чушью».

«История о разводе из Vanity Fair показалась мне очень несправедливой. Вроде бы какая-то книга выходит или не выходит. Меган уже планирует, как будет жить после развода, и при этом они абсолютно влюблены друг в друга. Что? Доказательств при этом ноль», — прокомментировал он.

Что касается реакции самой пары, то британское издание The Times сообщило, что публикация Vanity Fair огорчила Гарри и Меган. Принц Гарри еще в декабре, до выхода статьи, был недоволен слухами об их отношениях с Меган.

Гарри добавил, что привык игнорировать прессу, но при этом посочувствовал тем, кто верит слухам о его семье и потом разочаровывается.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)

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Муж сбежал к богатой любовнице, а она вышла замуж за молодого: как живет Янина Соколовская после предательства Устюгова
29 января 2025, 13:58

Янина Соколовская (Фото: соцсети)

Янина Соколовская — талантливая актриса театра и кино, которая прославилась благодаря своим ролям в популярных телесериалах «Моя Пречистенка» и «Ментовские войны». Сейчас актрисе 46 лет, и ее карьера только набирает обороты.
О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Янина Соколовская появилась на свет 16 сентября 1978 года в столице России. Её родители не имели отношения к творчеству. Отец был инженером, а мать — врачом. В пятнадцатилетнем возрасте Янина пережила развод родителей. Отец отправился в Соединённые Штаты Америки, а мать создала новую семью. Отчимом Янины стал преподаватель ВГИКа.

С 6-летнего возраста будущая актриса танцевала в группе при Большом детском хоре имени Попова. Коллектив, в котором выступала Янина, был известен своими масштабными выступлениями и многочисленными гастролями. Молодые таланты блистали на подмостках Алжира, Турции, Германии, Испании и многих других стран, не говоря уже о городах России.

Со временем Янина покинула детский танцевальный коллектив и присоединилась к Государственному ансамблю танца России, но продолжать танцевальную карьеру не стала.

«Там я увидела уже профессиональных танцоров, их жизнь. Я еще застала тот золотой период, когда танцы были актуальны, когда мы еще собирали залы Чайковского. Танец был выражением эмоций, им можно было сказать что-то важное, и люди хотели его видеть и слышать. Но именно тогда мне стало страшновато. На этом перепутье я поняла, что мое будущее – это пенсия в 35 лет, сломанные колени, отсутствие ребенка», — цитируют слова Соколовской smotrim.ru.

Янина Соколовская (Фото: скриншот т/с «Жених из хорошей семьи» ТК ТВЦ)

Получив аттестат о среднем образовании, Соколовская подала документы в Московский государственный университет имени Маймонида на факультет филологии и там поняла, что без сцены не может жить.

Получив образование в области филологии, она решила всерьез заняться актерской карьерой и поступила в театральный институт имени Щукина. В числе её однокурсников были будущие известные актёры: Марина Александрова, Ольга Ломоносова, Григорий Антипенко и Александр Устюгов.

Личная жизнь


Со своим первым супругом Александром Устюговым Янина училась на одном курсе института. Однако отношения завязались значительно позже, при работе над картиной «Ментовские войны». По сюжету герои сериала находились в романтических отношениях, но и в реальной жизни между партнерами по сцене вспыхнули чувства.

Александр Устюгов и Янина Соколовская (Фото: соцсети)

В 2005 году состоялась свадьба влюблённых, а в 2007-м на свет появилась их дочь Евгения. Янина, несмотря на все испытания, всегда была рядом с мужем: они вместе искали жильё, переезжая с одной съёмной квартиры на другую и создавая комфорт в любых обстоятельствах. Спустя время семья обзавелась собственным домом и казалось, и казалось, что их жизнь окончательно наладилась.

В 2015 году стало известно, что Александр Устюгов долгое время вёл двойную жизнь, скрывая от своей супруги свои отношения с другой женщиной. После развода он практически сразу женился на богатой наследнице — дочери гендиректора авиационного холдинга Анне Озар.

Для Янины Соколовской это был большой удар, почти 10 лет совместной жизни были мигом перечеркнуты и пришлось начинать все заново. Однако она смогла преодолеть трудности и продолжить жить и развиваться. Четыре года назад у актрисы начался роман с её молодым коллегой Максимом Кериным.

Максим Керин (Фото: скриншот т/с «Найди меня, счастье» ТК Домашний)

Максиму в настоящее время 33 года. Он трудится в РАМТе вместе со своей супругой. В кино ему достаются небольшие роли, но он вполне доволен. Кроме того, Максим сумел установить тёплые отношения с падчерицей. Разница в возрасте в 13 лет совсем не помешала актерам заключить брак в конце 2023 года и быть счастливыми.

Старшая дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** впервые стала мамой
Старшая дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** впервые стала мамой


Янина Соколовская сейчас


В настоящее время в фильмографии Янины Соколовской насчитывается 48 работ в кино и на телевидении. Она также активно участвует в постановках Российского академического молодёжного театра (РАМТ), где работает с 2006 года.

Среди наиболее известных её работ — «Магомаев», «Рая знает всё!», «Склифосовский», «Подруги» и «Самогонщицы». В 2024 году на экраны вышел третий сезон сериала «Слепой метод», в котором Янина сыграла бывшую супругу главного персонажа. Кроме того, актриса приняла участие в съёмках сериала «Любовь Советского Союза», премьера которого состоялась недавно.

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Певица Кэти Перри дала редкий комментарий о четырёхлетней дочери на фоне грядущего турне
29 января 2025, 13:50

Кэти Перри (фото: соцсети)

Певица Кэти Перри объявила о внесении важного изменения в концертный тур Lifetimes, связанного с её четырёхлетним ребёнком. Об этом она сообщила в интервью Access Hollywood.
Звезда рассказала, что, став матерью, начала более внимательно относиться к другим родителям и её детям. В связи с этим, она решила перенести время начала концертом на более раннее, чтобы семьи с детьми могли прийти на её шоу.

«Дейзи (дочь Кэти Перри – ред.) будет со мной в каких-то городах. И я действительно собираюсь утвердить более раннее время начала концертов. Теперь, когда я сама мама, я знаю все трудности, связанные с тем, чтобы пойти с детьми на шоу. Иногда концерты проходят в будние дни, а на следующий день детям надо идти в школу, и, вероятно, они будут на концерте со своими друзьями, и все будут очень взволнованы», – отметила Перри.
Знаменитость уточнила, что раньше, до рождения ребёнка, она, не задумываясь, начинала концерты в 21:00 или 21:15. Сейчас же она понимает, что зрителям важно успеть вовремя уложить ребёнка спать, поэтому начало будет перенесено на 20:30.

Также Перри рассказала, стоит ли ожидать выхода на сцену маленькой Дейзи. Певица подчеркнула, что этого нет в планах, однако отметила, что девочка очень экстравертна. Она любит петь, еёй нравятся музыкальные инструменты.

Певица подчеркнула, что дочери очень нравится то, что делают мама и папа (актёр Орландо Блум).

Американский этап тура Lifetimes стартует 7 мая в Хьюстоне. После этого Перри посетит с концертами Чикаго, Миннеаполис, Денвер, Лас-Вегас, Филадельфию и Майами.

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Изменила и пыталась отсудить имущество: подробности скандального развода жены Стаса Михайлова Инны с Андреем Канчельскисом
29 января 2025, 13:33

Инна Пономарева и Стас Михайлов (Фото: соцсети)

Певец Стас Михайлов нередко признавался, что за всю свою жизнь любил лишь трех женщин: стюардессу Инну Горб, бэк-вокалистку Наталью Золотову и моделью «Мисс Кировоград» Инну Пономареву, которая раньше была в отношениях с футболистом Андреем Канчельскисом.

Измена супруги

Канчельскис преуспел в футболе как в России, так и за ее пределами — успехов он добился и в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», а еще когда-то его признали лучшим игроком года.

И если с карьерой у Канчельскиса все было в порядке, то с романтическими отношениями возникали сложности. В 1990 году футболист познакомился с Инной, которая на тот момент уже имела статус «Мисс Кировоград». За время брака у пары появилось двое детей — сын Андрей и дочь Ева.

Андрей Канчельскис и его внучка Эмилия Петра Канчельскис (Фото: соцсети)

Совместная жизнь продлилась около шестнадцати лет, а потом случился громкий скандал при участии Стаса Михайлова. Конечно, у пары произошел разлад еще задолго до знакомства Инны и Стаса Михайлова — еще в начале отношений с Канчельскисом она захотела закрутить роман на стороне. Интересно, что модель сама призналась в измене своему супругу.

После ошибки Инны отношения стали рушиться. Девушка постоянно на все жаловалась, а домом она перестала вовсе, она регулярно уезжала или улетала куда-то «по делам».

Инна Пономарева (Фото: соцсети)

Пошла на концерт Стаса Михайлова, а не на встречу с дочкой

Следом Андрей подписал контракт с ПФК «Крылья Советов». Запланированный переезд супругов в Самару стал одиночным — Инна наотрез отказалась уезжать из Москвы, в результате чего футболист решил переезжать без нее.

Потом модель стала тесно общаться с близкими певца Дмитрия Маликова. Круг ее общения стал состоять из представителей отечественного шоу-бизнеса, а отношения с супругом начали все больше становиться холодными. Футболист понимал, к чему все ведет, и решил откровенно поговорить с Инной, но беседа перетекла в огромный скандал.

Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец
Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец
Андрей начал подозревать, что у Инны есть отношения на стороне. Попытка что-то выяснить ни к чему не привела, потом модель попросила дать ей неделю. Однако правда всплыла гораздо раньше. Их дочь Ева еще недавно назад рассказала о спортивном празднике в школе, девочка попросила маму и папу посетить его, но вот у Инны были другие планы — она планировала пойти на выступление Стаса Михайлова.

После нескольких встреч с друзьями Канчельскис узнал, что Инну уже много раз видели вместе с исполнителем песни «Все для тебя». Потом футболист спросил, встречается ли она со Стасом Михайловым. Она сказала правду.

Инна и Андрей расстались после шестнадцати лет брака. Во время развода модель всеми способами пыталась лишить экс-супруга абсолютно всего имущества, появившегося за время совместной жизни. Однако в итоге все имущество они разделили поровну.

Стас Михайлов и Инна Пономарева (Фото: соцсети)

Последствия развода

После расторжения брака Канчельскис начал исправно выплачивать алименты, однако в настоящее время он видит детей нечасто, а вот с Инной он прекратил общаться окончательно.

Долгий период футболист страдал от такого расставания, но сейчас он уже залечил свои душевные раны. Сам Андрей признавался, что Стас Михайлов его тоже не интересует от слова совсем. Даже с учетом огромного количества «острых шуток» от друзей, которые изначально хоть и задевали — теперь же он воспринимает случившееся с иронией, в шутку называя себя его «фанатом».

Инна и Стас Михайлов поженились еще в 2011. Певец по-отцовски относился даже не к своим детям, он окружал их заботой и теплом. Саму модель нечасто можно увидеть на публике.

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#статьи
#певец
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«Другой человек»: в сети обсуждают архивные фотографии 16-летней Мелании Трамп
29 января 2025, 13:23

Мелания Трамп (фото: соцсети)

В сети активно обсуждают архивные фотографии первой леди США Мелании Трамп, опубликованные журналисткой Алёной Долецкой в её Telegram-канале.
Снимки были сделаны словенским фотографом Стэном Джерко в 1987 году, когда девушке было всего 16 лет. С этой фотосессии началась её модельная карьера.


Фотограф заприметил красивую девушку на улице, пока она ждала подругу, которая принимала участие в модном показе. Джерко вспоминал, что Мелания сразу же привлекла его внимание своей стройностью, высоким ростом, длинными волосами и запоминающимися глазами.

В итоге он пригласил её в свою студию для пробной съёмки. Мелания Кнаусс тогда принесла собственную одежду. Первые фотографии оказались «очень многообещающими», поэтому девушку пригласили на вторую фотосессию. На ней она позировала уже в одежде местной текстильной фабрики.

Пользователи в комментариях под постом Долецкой удивились, что девушка на фотографиях – это Мелания Трамп. «Я бы никогда не узнала её тут», «Другой человек», – пишут подписчики. Однако остальная часть аудитории отметила модельные задатки, которые были видны с юности, а также красоту девушки.

Отметим, что после серии фотосессий у Стэна Джерко Меланию заметили модельные агенты. Так она начала работать в Европе и США, где позднее познакомилась с будущим супругом Дональдом Трампом.

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Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни
Machine Gun Kelly прокомментировал решение Меган Фокс прекратить общение с ним
29 января 2025, 13:00

Колсон Бейкер и Меган Фокс (фото: соцсети)

Американская актриса Меган Фокс накануне заявила о намерении воспитывать ребёнка от певца Machine Gun Kelly в одиночку. Он прокомментировал это решение.
СМИ писали, что голливудская звезда быстро пришла в себя после расставания с Колсоном Бейкером (настоящее имя музыканта), поскольку полностью исключила его из своей жизни.

В ответ на эти новости Бейкер опубликовал неоднозначный пост в своём блоге.

«Как источники могут "говорить", если источники не сказали вообще ничего», – написал Machine Gun Kelly.
Этот пост появился спустя несколько часов после того, как таблоиды рассказали о состоянии беременной Фокс и её нежелании поддерживать общение с отцом ребёнка.

Вместе с тем, окружение актрисы неимоверно радо тому, что она прервала общение с бывшим. Ей всегда было тяжело доверять ему, поэтому такое решение пойдёт только на пользу малышу, который родится уже в марте.

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Пострадала от таинственной травмы: Анну Курникову засняли в инвалидном кресле, на фото попали её дети от Энрике Иглесиаса
Папарацци сняли Анну Курникову в инвалидном кресле
29 января 2025, 12:12

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото: соцсети)

Бывшая теннисистка Анна Курникова, мать троих детей Энрике Иглесиаса, всерьёз обеспокоила поклонников. Папарацци сняли женщину в инвалидном кресле.
Когда Курниковой был 21 год, ей пришлось уйти из большого спорта из-за травм. Что же с ней случилось сейчас?

В издании Hello были опубликованы снимки, сделанные на днях в Майями. На них запечатлены Анна в инвалидном кресте, которое катила вперёд ей подруга, и дети экс-спортсменки от всемирно известного певца. На фото можно заметить, что нога Курниковой помещена в массивный ортопедический сапог, а на одном из пальцев надет блиндаж. Всё это свидетельствует о перенесённой травме.

Фото: соцсети

Фотографам удалось заснять дочек Курниковой – семилетнюю Люси и четырёхлетнюю Марию. Брат-близнец Люси Николас в кадр не попал, как и сам 49-летний Иглесиас.

Семейный статус певца так и остаётся загадкой для фанатов, несмотря на то, что он живёт с Анной уже порядка 25 лет. Известно, что их роман начался в 2001 году после встречи на съёмках клипа на песню Иглесиаса «Escape».

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