ФНС выставила рэперу Моргенштерну* новый налоговый счёт на 584 тысячи рублей

28 декабря 2025, 11:22

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Федеральная налоговая служба выставила музыканту Алишеру Моргенштерну* новый счёт на сумму 584 тысячи рублей. Это произошло через несколько дней после того, как он погасил предыдущую налоговую задолженность в размере 683 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.