ФНС выставила рэперу Моргенштерну* новый налоговый счёт на 584 тысячи рублей
Федеральная налоговая служба выставила музыканту Алишеру Моргенштерну* новый счёт на сумму 584 тысячи рублей. Это произошло через несколько дней после того, как он погасил предыдущую налоговую задолженность в размере 683 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Рэпер оплатил предыдущее начисление, выставленное в сентябре, всего пять дней назад. В конце августа этого года, Моргенштерн* закрыл в России индивидуальное предпринимательство. Из ресторанного бизнеса в стране он вышел ещё в начале 2022 года.
При этом у музыканта остаётся недвижимость в России. В январе текущего года суд арестовал его имущество на сумму более 200 миллионов рублей в рамках уголовного дела. Речь идёт о доме с гаражом и земельном участке в Подмосковье. За этот объект Моргенштерн* продолжает вносить ипотечные платежи.
