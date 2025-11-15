Фонд капитального ремонта Москвы просит взыскать с Юлия Гусмана долг
Фонд капитального ремонта города Москвы просит взыскать с российского режиссера Юлия Гусмана долг. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда города Москвы.
На судебный участок №271 района Лефортово поступило заявление о вынесении судебного приказа в отношении Гусмана. Фонд капитального ремонта Москвы требует взыскать с режиссера 4122 рубля. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что столичный суд взыскал с Ксении Собчак задолженность за коммунальные услуги. Звезда должна выплатить задолженность за жилую площадь, электроэнергию и отопление. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
