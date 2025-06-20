Фото Полины Гагариной в купальнике встревожили поклонников
Полина Гагарина показала фигуру в розовом бикини на отдыхе
Певица Полина Гагарина покинула дождливую Москву и устроила себе отпуск на солнечном курорте. Наслаждаясь отдыхом, 38-летняя звезда опубликовала фото в своём блоге, продемонстрировав стройную фигуру в лёгком бикини.
Артистка поделилась снимками, сделанными на пляже и во время морской прогулки на яхте, на которых показала необычайно стройную фигуру, надев розовый купальник без бретелек. Пляжный наряд отлично подчеркнул плоский животик и длинные ноги певицы.
«Это было лучшее спонтанное решение, улететь на 4 дня» — написала Полина.Поклонники звезды оценили показанные кадры и засыпали девушку шквалом приятных комплиментов. Однако некоторых фанатов певицы встревожила чрезмерная худоба Полины.
«Насчет худобы — по краю ходите», «Вы что-нибудь кушаете вообще?», «Хочется накормить пирожками», — написали взволнованные подписчики.Изящная фигура Гагариной — результат правильного питания и занятий спортом.