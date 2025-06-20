Фото Полины Гагариной в купальнике встревожили поклонников

20 июня 2025, 22:53

Полина Гагарина показала фигуру в розовом бикини на отдыхе

Полина Гагарина (Фото: Telegram @gagara1987official)

Певица Полина Гагарина покинула дождливую Москву и устроила себе отпуск на солнечном курорте. Наслаждаясь отдыхом, 38-летняя звезда опубликовала фото в своём блоге, продемонстрировав стройную фигуру в лёгком бикини.





Артистка поделилась снимками, сделанными на пляже и во время морской прогулки на яхте, на которых показала необычайно стройную фигуру, надев розовый купальник без бретелек. Пляжный наряд отлично подчеркнул плоский животик и длинные ноги певицы.

«Это было лучшее спонтанное решение, улететь на 4 дня» — написала Полина.

«Насчет худобы — по краю ходите», «Вы что-нибудь кушаете вообще?», «Хочется накормить пирожками», — написали взволнованные подписчики.