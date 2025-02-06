Фёдор Бондарчук вышел в свет без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Паулиной Андреевой

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Фёдор Бондарчук вышел в свет без обручального кольца, чем, похоже, подтвердил слухи о проблемах в браке с Паулиной Андреевой.
В четверг режиссёр и актёр посетил презентацию нового сезона Wink. Репортёры заметили, что на безымянном пальце Бондарчука не было обручального кольца.
Первые новости о том, что Бондарчук и Андреева находятся на грани развода, распространились в различных Telegram-каналах прошлой осенью. Тогда «Антиглянец» писал, что у пары давно назрели творческие разногласия, которые сейчас, по всей видимости, стали непримиримыми.
На фоне этих слухов Андреева дала интервью, в котором высказалась о браке, отметив, что в достаточной мере ревнива. Однако никаких подробностей семейной жизни с Бондарчуком не привела.
Напомним, что Паулина и Фёдор поженились в 2019 году. А в 2021 году на свет появился их сын Иван.
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Первые новости о том, что Бондарчук и Андреева находятся на грани развода, распространились в различных Telegram-каналах прошлой осенью. Тогда «Антиглянец» писал, что у пары давно назрели творческие разногласия, которые сейчас, по всей видимости, стали непримиримыми.
На фоне этих слухов Андреева дала интервью, в котором высказалась о браке, отметив, что в достаточной мере ревнива. Однако никаких подробностей семейной жизни с Бондарчуком не привела.
Напомним, что Паулина и Фёдор поженились в 2019 году. А в 2021 году на свет появился их сын Иван.
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Анастасия Чинкова