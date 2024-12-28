«Любил только меня»: Светлана Бондарчук впервые ответила на вопрос об изменах бывшего мужа и разводе Бондарчука с Андреевой

Светлана Бондарчук (Фото: соцсети)
Светлана Бондарчук поделилась своим мнением о бывшем муже Федоре Бондарчуке, который, по слухам, находится на грани развода с актрисой Паулиной Андреевой. В прессе упоминается, что причиной разрыва стала молодая актриса Софья Синицына, с которой у Федора якобы завязался роман. Что рассказала экс-жена режиссера об их отношениях читайте в материале «Радио 1».
Светлана Бондарчук об изменах бывшего мужа
В эфире YouTube-программы «Хватит слухов» 55-летняя Светлана отметила, что не располагает информацией о текущей ситуации, но выразила надежду на то, что Федор и Паулина смогут сохранить свои отношения.
«Я не в курсе. Если это настоящая любовь, надеюсь, они смогут сохранить брак. Если же что-то пошло не так — это их личные дела», — сказала она в ответ на вопрос ведущего.Светлана также прокомментировала слухи о том, что Федор склонен к изменам.
«Я не знаю, но, когда мы были вместе, он любил только меня», — добавила она.
Этот вопрос не возник у журналистов на пустом месте. Существуют слухи о том, что Бондарчук и Андреева расстались из-за измены режиссера. Некоторые утверждают, что у Федора был роман с Софьей Синицыной. Блогер «Сплетник Антон С» также уверен, что не только Бондарчук имел отношения с актрисой, но и Константин Богомолов, муж Ксении Собчак.
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«Мне сообщает источник: Богомолов изменяет Собчак с его бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня — интересная личность, которая давно строит свою жизнь», — отметил он в одном из своих видео.
Однако сама Ксения не придает значения этим слухам и считает их лишь выдумками пользователей сети.
Напомним, Светлана и Федор познакомились в 1986 году и вскоре поженились. У пары родилось двое детей — Сергей и Варвара. Они были вместе более 25 лет, однако в 2016 году развелись. Первые слухи о расставании появились после того, как Светлана сменила фамилию на девичью в своих социальных сетях. Позже она заявила, что это произошло случайно и вернула фамилию мужа. Тем не менее, позже Светлана официально подтвердила свой развод.
Софья Синицына о романе с Бондарчуком
Ранее Софья Синицына не комментировала слухи о своих отношениях, но, похоже, ей надоели обвинения в том, что она встречается с женатыми мужчинами. В своем блоге актриса резко отреагировала на эти сплетни. Она уверяет, что у нее с режиссерами исключительно рабочие отношения и добавила, что сейчас она влюблена.
«Вынуждена признаться, что я несвободна — мое сердце занято, но не одним из тех, кого упоминают в интернете», — написала Синицына.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: соцсети)
Слухи о разводе Федора Бондарчука со второй супругой Паулиной Андреевой циркулируют уже несколько месяцев. В последнее время их часто замечают на публике по отдельности и без обручальных колец. Существует мнение, что Федор Бондарчук и 29-летняя Софья Синицына могли сблизиться во время съемок сериала «Чистые». Интересно, что Софья внешне напоминает Паулину — обе яркие и эффектные брюнетки.
Отношения Федора и Паулины
Федор и Паулина поженились в сентябре 2019 года, устроив роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Паулина младше Федора на 21 год, что не раз становилось предметом обсуждения. У пары есть трехлетний сын Иван.
Близкие к Федору источники утверждают: «Он не изменял Паулине и до сих пор ее любит, надеясь вернуть. Просто они очень разные по характеру. Паулина — интроверт, предпочитающая тихий образ жизни и избегающее шумных компаний. В то время как Федор любит веселиться и проводить время на вечеринках. Это стало причиной недопонимания между ними».
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Паулина якобы устала от постоянных застолий, и как говорят, это негативно сказалось на здоровье Федора, о чем она переживала. Однако он не стал прислушиваться к ее беспокойству, так как с юности привык к богемному стилю жизни. Она решила уйти от него еще в апреле, сказав о намерении развестись. Сейчас она осталась с сыном в Санкт-Петербурге, а Федор живет в Москве, регулярно навещая ребенка и пытаясь убедить Паулину не разрывать отношения. На данный момент документы на развод они еще не подали.
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