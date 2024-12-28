«Любил только меня»: Светлана Бондарчук впервые ответила на вопрос об изменах бывшего мужа и разводе Бондарчука с Андреевой

Светлана Бондарчук поделилась своим мнением о бывшем муже Федоре Бондарчуке, который, по слухам, находится на грани развода с актрисой Паулиной Андреевой. В прессе упоминается, что причиной разрыва стала молодая актриса Софья Синицына, с которой у Федора якобы завязался роман. Что рассказала экс-жена режиссера об их отношениях читайте в материале «Радио 1».