Поступление по блату, ссоры с отцом и иски от бывшей: почему Федор Бондарчук все еще не оформил развод с Паулиной Андреевой?

Федор Бондарчук — один из наиболее успешных отечественных режиссеров. Актер и продюсер принадлежит к известной кинематографической семье. За свою карьеру он снял 16 картин и стал обладателем множества наград за режиссерский труд. 9 мая Федору Бондарчуку исполняется 58 лет. О его карьере и двух разводах — в материале «Радио 1».