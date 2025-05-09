Поступление по блату, ссоры с отцом и иски от бывшей: почему Федор Бондарчук все еще не оформил развод с Паулиной Андреевой?

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Год культуры»)
Федор Бондарчук — один из наиболее успешных отечественных режиссеров. Актер и продюсер принадлежит к известной кинематографической семье. За свою карьеру он снял 16 картин и стал обладателем множества наград за режиссерский труд. 9 мая Федору Бондарчуку исполняется 58 лет. О его карьере и двух разводах — в материале «Радио 1».
Чуть не стал дипломатом и поступил по блатуФедор Бондарчук появился на свет в 1967 году в Москве. Его отец, Сергей Бондарчук, достиг колоссальных успехов в кинорежиссуре, сняв кинокартины «Они сражались за Родину», «Судьба человека» и, получившую «Оскар», экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Мать Федора, Ирина Скобцева стала одной из наиболее ярких актрис советского кино. Режиссер воспитывался вместе со старшей сестрой Аленой.
С малолетства Бондарчук интересовался кинематографом, но мама представителя легендарной династии просила сына выбрать карьеру дипломата. Следуя ее наставлениям, после получения аттестата он попытался поступить в МГИМО, но провалился.
Потом Федор стал студентом ВГИКа. В интервью «КП» режиссер рассказывал, что поступил во ВГИК не без помощи семейных связей.
Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Сталинград»)
«Отец буквально заставил меня подать документы во ВГИК — курс как раз набирал его друг Игорь Таланкин. Поступил ли я в итоге во ВГИК по блату? Да, поступил. Но дальше блат кончился. Когда я учился на втором курсе, на меня уже показывали пальцами — ага, сынок пошел», — признался Бондарчук.
Учебу в вузе пришлось прервать из-за службы в армии. Доучился Бондарчук уже как выпускник курса Юрия Озерова.
В 19 лет Федор впервые снялся в кино, сыграв царевича в картине «Борис Годунов» — фильм срежиссировал его папа. На съемках Сергей Бондарчук многого требовал от сына, но затем полученные наставления оказались весьма полезными. Будучи студентом, Бондарчук-младший появился в фильме Юрия Озерова «Сталинград» и в ленте Тиграна Кеосаяна «Солнечный берег».
Федор Бондарчук — клипмейкер, телеведущийВ 1990 году Федор дебютировал как режиссер музыкальных видеоклипов, выпустив ролик на песню «До свиданья, мама».
Через два года вместе со Степаном Михалковым он стал соучредителем компании Art Pictures Group. Она была одной из первых отечественных студий, специализировавшейся на создании видеоклипов, телевизионных сериалов и полнометражных кинокартин.
Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Даун Хаус»)
Тогда Федор смог поработать с Натальей Ветлицкой и снять клип на известную песню «Посмотри в глаза». За это видео его удостоили российского аналога «Грэмми» — «Овация-93».
Бондарчук состоялся и как телеведущий. Федор дебютировал в игровом шоу «Кресло», за участие в котором он получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».
Потом Бондарчук вел реалити-шоу «Ты – супермодель», а следом запустил программу «Кино в деталях». Еще среди телепроектов режиссера числятся «Большие танцы».
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Режиссерская карьера Федора БондарчукаЗнаковой режиссерской работой Федора стала полнометражная картина «9 рота». Военную драму, рассказывающую о событиях афганской кампании, отметили многочисленными наградами.
Впоследствии фильмография режиссера пополнилась проектом «Обитаемый остров», а еще его продолжением — «Обитаемый остров: Схватка» и «Обитаемый остров. Планета Саракш». В 2013 году режиссер снял еще одну военную драму под названием «Сталинград» — она стала первой российской картиной, выпущенной в формате IMAX 3D.
Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Два дня»)
Следом Бондарчук представил зрителям блокбастер «Притяжение», повествующий о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Фильм пришелся по нраву публике, в 2020 году он выпустил сиквел «Вторжение».
В том же году Федор дебютировал в качестве режиссера многосерийного проекта, выпустив сериал «Псих». Автором сценария выступила его бывшая жена Паулина Андреева.
Личная жизнь Федора БондарчукаЛичная жизнь Федора особо не славилась громкими скандалами или выяснениями отношений. Сам Бондарчук предпочитает не распространяться о сокровенном.
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Светлана БондарчукСветлану режиссер встретил в кругу друзей. Они были женаты 25 лет и считались одной из наиболее крепких и красивых пар в российском кинематографе. Супруги воспитывали двоих детей — сына Сергея и дочь Варвару. Девочка появилась на свет раньше срока, к тому же медики диагностировали детский церебральный паралич. Она перенесла сложные операции за рубежом. Бондарчук отмечал, что любит дочь и готов ради нее на многое.
«Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех», — подчеркивал режиссер.
Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)
О разводе Светлана и Федор заявили в 2016 году. Тогда Бондарчуку приписывали многие романы, но настоящей причины разрыва экс-возлюбленные так и не озвучили.
«Мне не удалось сохранить первый брак, а есть люди, которые живут вместе всю сознательную жизнь, с первого дня до последнего. Очевидно, что такие отношения строятся не только на сексе. Должны быть и другие, назовем их «общие интересы». Вам вместе нравится путешествовать, или учиться, или растить детей, или готовить — да что угодно», — откровенничала Светлана в беседе со «СтарХит».
При этом бывшая жена режиссера три раза подавала в суд Федора, деля имущество. В августе 2024 года она подала новый иск, подробности которого не раскрываются, сообщил РБК.
Вместе с тем Бондарчук признавался, что они расстались мирно и каждый строит свою жизнь.
«У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так. Просто закончился один этап и начался другой», — уточнил режиссер в разговоре с журналом HELLO!.
Лика Стар (Фото: Инстаграм* @likastar_official)
Лика СтарВ 90-е годы, когда певица Лика Стар снимала клип под руководством Бондарчука, между ними вспыхнул роман, судачили люди.
Лика в YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала бывшей жене режиссера, что отношения с Федором были для нее трудными: он то возвращался к супруге, то снова появлялся в ее жизни. Еще она попросила прощения у Светланы за этот роман.
«Значит, каждому из нас даны определенные испытания для того, чтобы мы выросли над самими собой. Соответственно, я думаю, что в моей жизни было много ошибок, и все эти ошибки вернулись ко мне. <…> Я понимаю, Света. Извини», — обратилась Лика к Светлане.
Обеспечивал бывших жен и уехал жить к дочери: что Федор Бондарчук оставит Паулине Андреевой после развода
Паулина АндрееваВ 2015 году в жизнь Федора ворвалась актриса Паулина Андреева, с которой режиссер заключил второй брак. Их отношения начались в период, когда Бондарчук находился в процессе развода со Светланой, что породило множество сплетен.
Паулину Андрееву обвиняли в разводе супругов. Со слов самого Федора, он никому не изменял, когда начал встречаться с актрисой.
«Чтобы навести порядок в этой ситуации, скажу прямо: я был свободен, когда я встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет», — откровенничал режиссер в интервью журналу HELLO!.
Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @_paulina_andreeva_)
В 2019 году Паулина и Федор дали друг другу брачные клятвы, а в 2021 году появился сын Иван. Несмотря на мнимую идиллию в звездной семье, в 2024 году общественность начала судачить о проблемах в их отношениях. Бондарчука замечали без обручального кольца, а Паулина перестала выходить с возлюбленным в свет.
Официально о разводе актриса и режиссер заявили в марте 2025 года, отметив, что сохраняют теплые чувства и намерены вместе воспитывать сына.
«Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — написали Федор и Паулина в соцсетях.
Известно, что Бондарчук и Андреева все еще не оформили развод официально.
Сергей Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Иван Франко»)
Помирился с папой за год до его смертиКонфликты с папой — Сергеем Бондарчуком — у режиссера начались еще в годы студенчества. Он захотел начать взрослую жизнь и переехал от родителей к товарищу. Отцу не понравилось такое решение наследника и, по словам Федора, между ними произошло некоторое отдаление.
«Помирились мы с отцом лишь в 1993 году, за год до его смерти. Для меня отец ушел очень рано. Сразу же свалилась огромная ответственность за всю фамилию. Я остался старшим мужчиной в семье. Помогло воспитание. Когда перед тобой стоит пример такого отца, каким был Сергей Федорович, иначе, наверное, и быть не может», — поделился режиссер в беседе с «КП».
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Федор Бондарчук сейчасАндреева и Бондарчук расстались совсем недавно. По информации «КП», режиссер «впал в серьезную депрессию» после распада семьи. Отмечалось, что экс-супруги поделили имущество поровну. Андреева живет с сыном в Санкт-Петербурге и получит в собственность питерскую квартиру, которую Федор приобрел после их бракосочетания. А за режиссером останется большая квартира в столице, в Брюсовом переулке.
Касаемо профессиональной деятельности, Бондарчук в настоящее время уделяет больше времени продюсированию. Его студия Art Pictures Studio выпускает ряд громких проектов в год, а сам Федор занимается бизнесом в кино. Бондарчук редко снимается, но порой появляется в камео или ключевых ролях.
Федор Бондарчук (Фото: кадр из трейлера к фильму «Буратино»)
Последним режиссерским проектом Федора стал сериал «Актрисы» 2023 года.
В 2024 году публика увидела сериал «Чистые» с участием артиста. В апреле 2025-го вышел документальный сериал «Что мы знаем о Вселенной?», в котором Бондарчук стал рассказчиком. В январе 2025 года выяснилось, что Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров Киностудии «Ленфильм» из-за увеличения занятости в Art Pictures Studio, а еще в должности генерального продюсера «НМГ Студии».
На 2026 год запланирована премьера фильма «Буратино», в котором Федор исполнит роль Карабаса Барабаса.
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