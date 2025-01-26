«Корона на голове»: Мамаева уличили во лжи о его бывшей жене Алане

Алана Мамаева (Фото: соцсети)
Футболиста Павла Мамаева уличила во лжи о его бывшей жене Алане дочь вице-губернатора Петербурга Милана Тюльпанова, а по совместительству подруга Аланы. Об этом пишет издание Voice.
Тюльпанова подчеркнула, что слова Мамаева о том, что девушка всего добилась лишь из-за его фамилии, являются хамскими и унизительными.
Также, по ее мнению, Мамаев выдает мысли своей текущей супруги Надежды Санько. Та, по словам Тюльпановой, не единожды отпускала оскорбления в адрес Аланы.
Тюльпанова считает Алану победительницей, ведь девушка высвободилась из нездоровых отношений.
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«Настолько у него, получается, корона на голове, что он считает, что его фамилия имеет невероятную значимость и важность. Алана была с ним на протяжении огромного количества времени, она родила от него ребенка, ждала его из тюрьмы, защищала его интересы, когда вся страна была против него. И после всего этого говорить, что она стала популярной и сделала карьеру на его фамилии, — это просто абсурд. И странно, что человек сам этого не понимает», — считает Тюльпанова.
Также, по ее мнению, Мамаев выдает мысли своей текущей супруги Надежды Санько. Та, по словам Тюльпановой, не единожды отпускала оскорбления в адрес Аланы.
Тюльпанова считает Алану победительницей, ведь девушка высвободилась из нездоровых отношений.
Ранее мать исполнителя Тимати Симона Юнусова рассказала, как пережить предательство со стороны мужа.
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Никита Кротов