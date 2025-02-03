«Не повод прятаться»: невестка Валерии опубликовала «беременную» фотосессию

Лиана Шульгина (Фото: соцсети)
«Беременную фотосессию» опубликовала в социальных сетях невестка певицы Валерии Лиана Шульгина. Девушка получила комментарии от пользователей. Те выразили свое мнение, что нужно делать в положении, а что — нет.
«2025 год, а женщины все еще пытаются указывать другим женщинам, как «правильно» быть беременной. Беременность - это не повод прятаться или стесняться своего тела. Это особенное время, когда ты можешь чувствовать себя и нежной, и чувственной, и сильной одновременно», — написала Шульгина.
Лиана Шульгина (Фото: соцсети)
По ее мнению, пока женщина комфортно себя чувствует, все прекрасно. Подобные съемки Шульгину не смущают.
В заключение она призвала к поддержке друг друга, а не к осуждению.
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