Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в РФ

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Шоумен Максим Галкин* опроверг заявления о том, что его супруга, певица Алла Пугачева, намеревается дать концерт в России. Свое мнение он высказал в соцсетях.
Комик назвал фейком сообщения о якобы желании певицы выступить в России.
До этого Телеграм-канал Mash написал, что Пугачева собирается дать большой сольный концерт в РФ до конца 2024 года. Отмечалось, что в конце августа певица на неделю приедет в Россию вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении.
До этого продюсер Иосиф Игоревич Пригожин заявил, что Алла Пугачева — великий мастер пиара и сама вбрасывает слухи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен Минюстом в реестр иноагентов
«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают?» — прокомментировал Галкин*.
До этого Телеграм-канал Mash написал, что Пугачева собирается дать большой сольный концерт в РФ до конца 2024 года. Отмечалось, что в конце августа певица на неделю приедет в Россию вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении.
До этого продюсер Иосиф Игоревич Пригожин заявил, что Алла Пугачева — великий мастер пиара и сама вбрасывает слухи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен Минюстом в реестр иноагентов
Алина Юрчак