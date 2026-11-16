Галкин* раскрыл, кто из них с Пугачевой зарабатывает больше на выступлениях
Телеведущий Максим Галкин* на концерте на Кипре признался, что зарабатывает на гастролях меньше, чем его жена, певица Алла Пугачева, на корпоративах. Выступление в театре Лимасола посетила уроженка Белоруссии Екатерина Малмыго, которая поделилась впечатлениями и видео в соцсетях.
По ее словам, которые приводит издание Voice, шоумен также раскрыл пришедшим пенсионерам секреты молодости. Поклонница отметила, что охрана строго запрещала зрителям пользоваться телефонами, поэтому снимать шоу было непросто.
Во время выступления артист шутил и исполнял песни, однако ни одного юмористического номера записать блогеру не удалось. Самой смешной частью концерта она назвала шутки ведущего о Кипре, но публиковать их не стала из-за запрета охраны.
Ранее Галкин* опубликовал совместное фото с 13-летним сыном Гарри в своем аккаунте в Instagram**.
Читайте также: *Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ