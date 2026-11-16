Галкин* раскрыл, кто из них с Пугачевой зарабатывает больше на выступлениях

16 ноября 2026, 13:03

Галкин* заявил, что Пугачева зарабатывает на корпоративах больше него

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Телеведущий Максим Галкин* на концерте на Кипре признался, что зарабатывает на гастролях меньше, чем его жена, певица Алла Пугачева, на корпоративах. Выступление в театре Лимасола посетила уроженка Белоруссии Екатерина Малмыго, которая поделилась впечатлениями и видео в соцсетях.