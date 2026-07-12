«Я его отпустила»: Семилетний сын Регины Тодоренко один уехал в Петербург

12 июля 2026, 17:30

Регина Тодоренко рассказала, что её семилетний сын один уехал в Санкт-Петербург

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в личном блоге, что её семилетний сын Михаил самостоятельно отправился в Санкт-Петербург.





По словам Регины, она сама в семь лет не решилась бы на подобное — для неё это стало бы стрессом из-за поезда, такси и множества переездов.

«Но вот он первый раз поехал на поезде. Сейчас с друзьями там ещё. Я его отпустила, мне было интересно, как он будет действовать в этих обстоятельствах», — поделилась телеведущая.