«Я его отпустила»: Семилетний сын Регины Тодоренко один уехал в Петербург
Регина Тодоренко рассказала, что её семилетний сын один уехал в Санкт-Петербург
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в личном блоге, что её семилетний сын Михаил самостоятельно отправился в Санкт-Петербург.
По словам Регины, она сама в семь лет не решилась бы на подобное — для неё это стало бы стрессом из-за поезда, такси и множества переездов.
«Но вот он первый раз поехал на поезде. Сейчас с друзьями там ещё. Я его отпустила, мне было интересно, как он будет действовать в этих обстоятельствах», — поделилась телеведущая.Оказалось, что Михаил прекрасно ориентируется в путешествиях. Тодоренко считает это признаком самостоятельности: в столь раннем возрасте сын уехал к приятелям.
В материале «Радио 1» рассказываем почему Регина Тодоренко выбрала именно Влада Топалова. Кроме того, выяснили, что происходит в их семье.