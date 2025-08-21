Певец Филипп Киркоров рухнул со ступенек на конкурсе «Новая волна» в Казани
Филипп Киркоров поскользнулся и упал со ступенек во время выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани, но продолжил концерт. Певец жалуется на слабость, сильную жажду и «ватные» ноги. Об этом пишет Mash.
Ранее сообщалось, что у артиста якобы обнаружили диабет — по версии источников, диагноз поставили после того, как в апреле на концерте он получил ожог от фейерверка. Из‑за длительно не заживавших ран медики назначили анализы, а сейчас Кирокову ежедневно делают инъекции инсулина.
Пресс‑секретарь певца Екатерина Успенская ранее отказывалась обсуждать слухи о здоровье, заявив, что для неё важнее рассказывать о творческих планах и проектах Киркорова. В то же время Lenta.ru со ссылкой на источники писала о предполагаемом диабете второго типа и серьёзных недомоганиях артиста.
Сам Киркоров ранее публиковал снимки ожога руки, полученного во время сольного концерта в Санкт‑Петербурге, и продолжает общаться с поклонниками и работать.
