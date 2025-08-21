Певец Филипп Киркоров рухнул со ступенек на конкурсе «Новая волна» в Казани

21 августа 2025, 22:13

Mash: Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления в Казани

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Филипп Киркоров поскользнулся и упал со ступенек во время выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани, но продолжил концерт. Певец жалуется на слабость, сильную жажду и «ватные» ноги. Об этом пишет Mash.