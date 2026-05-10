«Гладиатор женских сердец»: Фанатки потеряли покой из-за свежего фото Галкина*

10 мая 2026, 21:14

Максим Галкин* опубликовал свежее фото из Баку и вызвал ажиотаж в сети

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Пользователи сети обратили внимание на свежее фото Максима Галкина*. 49-летний шоумен опубликовал новые кадры в личном блоге и вызвал ажиотаж среди поклонниц. Перед юбилеем артист выглядит моложе и лучше день ото дня.





Юморист продолжает гастрольное турне по странам постсоветского пространства. Недавно комик посетил Армению, а 10 мая супруг Примадонны вышел на связь из Азербайджана. Он выложил несколько атмосферных снимков на фоне местных достопримечательностей.

«Спасибо, Баку!» — подписал Галкин* публикацию.

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

«Что-то вы какой-то слишком красивый в последнее время», «Ах, какой красавчик», «Что за прекрасные виды? Что за прекрасный мужчина?», «Максимус! Гладиатор женских сердец!» — гласят восторженные комментарии.