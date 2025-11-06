«Главные люди в стране»: Названа причина безнаказанности Григория Лепса

06 ноября 2025, 21:10

Журналист Кушанашвили: Лепс позволяет себе скандалы из-за любви «главных людей»

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Журналист Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!» прокомментировал скандальное выступление Григория Лепса во Владивостоке.





Кушанашвили заявил, что певец не станет извиняться и что ему безразличны любые жалобы. По мнению журналиста, Лепс позволяет себе на сцене всё что угодно из-за своей неприкосновенности. Музыкальный критик особо отметил манеру общения певца.

«Вы должны понять про Гришу Лепса одно, даже не то, что он из Сочи, — это часть его имиджа. Гриша Лепс так живёт. Это такая портовая манера поведения», — указал журналист.

