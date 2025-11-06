«Главные люди в стране»: Названа причина безнаказанности Григория Лепса
Журналист Кушанашвили: Лепс позволяет себе скандалы из-за любви «главных людей»
Журналист Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!» прокомментировал скандальное выступление Григория Лепса во Владивостоке.
Кушанашвили заявил, что певец не станет извиняться и что ему безразличны любые жалобы. По мнению журналиста, Лепс позволяет себе на сцене всё что угодно из-за своей неприкосновенности. Музыкальный критик особо отметил манеру общения певца.
«Вы должны понять про Гришу Лепса одно, даже не то, что он из Сочи, — это часть его имиджа. Гриша Лепс так живёт. Это такая портовая манера поведения», — указал журналист.Кушанашвили добавил, что можно написать множество жалоб на Лепса, но они не возымеют эффекта. Журналист заключил, что певца «любят главные люди в стране», и повторил эту фразу для акцента.
Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров назвал Григория Лепса «полным деградантом» и призвал лечиться.