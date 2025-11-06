«Какая ты, к чёрту, царица?»: Сергей Соседов раскритиковал песни Анны Asti

06 ноября 2025, 20:50

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не понимает успеха Анны Asti

Анна Дзюба (Фото: Telegram @anna_asti)

Музыкальный критик Сергей Соседов в подкасте «За деньги» высказал резкое мнение о творчестве Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и её главном хите «Царица».





Соседов прямо заявил, что не понимает, в чём заключается успех этой композиции. Он жёстко раскритиковал саму идею песни.

«Ну и что в этой Анне Асти? Царица... Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое» — сказал он.

«Поёт она всё на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты. Это совершенно неинтересно, я не понимаю, в чём успех», — высказался Сергей.

