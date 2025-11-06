«Какая ты, к чёрту, царица?»: Сергей Соседов раскритиковал песни Анны Asti
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не понимает успеха Анны Asti
Музыкальный критик Сергей Соседов в подкасте «За деньги» высказал резкое мнение о творчестве Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и её главном хите «Царица».
Соседов прямо заявил, что не понимает, в чём заключается успех этой композиции. Он жёстко раскритиковал саму идею песни.
«Ну и что в этой Анне Асти? Царица... Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое» — сказал он.Критик привёл примеры оперных певиц Галины Вишневской и Елены Образцовой. По его словам, они воплощали образ царицы на сцене, не произнося это слово в песнях. Помимо этого, Соседов отметил, что все песни Asti звучат одинаково.
«Поёт она всё на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты. Это совершенно неинтересно, я не понимаю, в чём успех», — высказался Сергей.Ранее актёр Стас Садальский высмеял Соседова после его высказываний о Пугачёвой.