«Перестаньте кукарекать»: Вика Цыганова объявила войну эпатажным звёздам
Певица Виктория Цыганова призвала некоторых начинающих звёзд перестать, как она выразилась, «кукарекать». Она напомнила им о важности традиционных ценностей.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Цыганова упомянула таких артистов, как Марго Овсянникова. По её мнению, музыканты, которые создают экстравагантные хиты без глубокого смысла и пропагандируют непонятные ценности, должны помнить, в какой стране они живут и работают.
«Считаю своим долгом напомнить, в том числе и кукарекающим певицам, что мир духовен и борьбу за ценности никто не отменял», — заявила певица.Цыганова не в первый раз критикует звёзд с эпатажным стилем или нестандартной музыкой. Она уверена, что такое творчество негативно влияет на подрастающее поколение.
Ранее Вика Цыганова жёстко высказалась о «полуголой вечеринке» на «Ленфильме».