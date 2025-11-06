«Перестаньте кукарекать»: Вика Цыганова объявила войну эпатажным звёздам

06 ноября 2025, 18:50

Вика Цыганова раскритиковала музыкантов за пропаганду «непонятных ценностей»

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Виктория Цыганова призвала некоторых начинающих звёзд перестать, как она выразилась, «кукарекать». Она напомнила им о важности традиционных ценностей.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Цыганова упомянула таких артистов, как Марго Овсянникова. По её мнению, музыканты, которые создают экстравагантные хиты без глубокого смысла и пропагандируют непонятные ценности, должны помнить, в какой стране они живут и работают.

«Считаю своим долгом напомнить, в том числе и кукарекающим певицам, что мир духовен и борьбу за ценности никто не отменял», — заявила певица.