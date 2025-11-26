«Главный человек в моей жизни»: Соседов рассказал, почему хотел бы клонировать маму

26 ноября 2025, 18:20

Сергей Соседов заявил, что клонировал бы свою мать при возможности

Сергей Соседов (Фото: Instagram* / @sosedov.official)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что при возможности хотел бы клонировать свою мать. В беседе с «Общественной службой новостей» он назвал родительницу самым дорогим и главным человеком в своей жизни и обратился к ней с тёплыми словами в День матери.





По словам Соседова, его мама «может дать фору любой молодой девушке», а также отличается доброй душой, острым умом и чувством юмора. Критик подчеркнул, что она готовит «как лучшие повара мишленовских ресторанов».





«Таких людей должно быть много, чтобы каждый ощутил, насколько она потрясающая! Спасибо небу за такого героя. В моей жизни», — сказал Соседов, комментируя своё желание клонировать мать.