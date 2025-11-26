Прокуратура запросила для Тарасовой 3,5 года условно за контрабанду наркотиков

26 ноября 2025, 17:28

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Гособвинение попросило приговорить актрису Аглаю Тарасову к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Об этом заявил прокурор в Домодедовском суде Московской области, отметив, что, по его мнению, исправление обвиняемой возможно без изоляции от общества.





Как сообщает РИА Новости, на заседании Тарасова повторила, что не знала точный состав жидкости в устройстве. Она рассказала, что вейп ей подарили в Израиле в 2022 году. Потом он сломался, а летом она случайно забрала его вместе с пляжной сумкой из квартиры тёти в Тель-Авиве перед вылетом в Москву.





«Прошу назначить Тарасовой наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев, назначенное наказание считать условным. Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», — сказал прокурор.