Прокуратура запросила для Тарасовой 3,5 года условно за контрабанду наркотиков
Гособвинение попросило приговорить актрису Аглаю Тарасову к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Об этом заявил прокурор в Домодедовском суде Московской области, отметив, что, по его мнению, исправление обвиняемой возможно без изоляции от общества.
Как сообщает РИА Новости, на заседании Тарасова повторила, что не знала точный состав жидкости в устройстве. Она рассказала, что вейп ей подарили в Израиле в 2022 году. Потом он сломался, а летом она случайно забрала его вместе с пляжной сумкой из квартиры тёти в Тель-Авиве перед вылетом в Москву.
«Прошу назначить Тарасовой наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев, назначенное наказание считать условным. Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», — сказал прокурор.
Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, где у неё обнаружили 0,38 грамма масла каннабиса. Дело возбуждено по статье о контрабанде наркотических средств, Тарасова полностью признала вину и раскаялась в содеянном.