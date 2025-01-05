«Тряхнула костьми, стыдобища»: что произошло с Пугачевой на Новый год и почему олигархи больше не платят ей за корпоративы

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
В преддверии Нового года Алла Пугачева вновь привлекла внимание публики. Личные аккаунты примадонны и ее супруга Максима Галкина* заполнили странные ролики с певицей, которая, одетая в черное, танцует перед камерой, пытаясь создать образ счастливой жизни. Однако в кадре Пугачева с трудом передвигала конечностями, и было видно, с каким усилием ей даются движения. Как сейчас живет знаменитое семейство расскажет «Радио 1».
Пугачева похоронила надежду на возвращение в Россию
В социальных сетях Пугачеву начали высмеивать, намекая на то, что она нарядилась, словно собираясь «танцевать на похоронах» своих надежд на возвращение в Россию. Кроме того, внимательные пользователи раскритиковали внешний вид артистки.
«Пришла как на похороны», «Пугачева – черная вдова. Галкин*, держись!», «Тряхнула костьми и стариной! Стыдобища», «Это пляски на костях пугачевской карьеры в России», «Пляски на костях больше похожи на Пугачевские похороны», — возмущаются пользователи сети.
С момента своего отъезда из России Алла Пугачева активно пытается доказать своим соотечественникам, что может обойтись без них. Артистка не раз появлялась на публике в самые напряженные моменты, уверяя всех, что её жизнь полна счастья. В её микроблоге периодически мелькают фотографии подросших детей Лизы и Гарри, а сама певица демонстрирует новые наряды, стремясь показать, что она не испытывает финансовых трудностей и не живет лишь за счет случайных корпоративов.
Однако светская львица Алена Кравец развеяла этот миф. В интервью «Московскому комсомольцу» она откровенно заявила, что олигархи с Рублевки, долгое время являвшиеся основными заказчиками выступлений Пугачевой в России, теперь отказываются сотрудничать с ней, как с прокаженной.
«В этом году ни Пугачевой, ни Галкину* никто ничего не предлагал из наших олигархов, кто собирается уехать за границу на Новый год. Этим артистам объявлен бойкот. Галкина* не хотят приглашать из-за его статуса иноагента и антироссийской риторики. Более того, его могут задержать на границе, а он требует стопроцентную предоплату, что создает риск для заказчиков остаться и без денег, и без артиста. Пугачеву тоже не приглашают, ведь она — жена иноагента, и это репутационный риск», — поделилась Кравец.
Пугачева не простила Кравец за эти слова: вскоре после этого блондинку не пустили на закрытое мероприятие. Сначала организаторы утверждали, что причиной бойкота стал вызывающий наряд Кравец, но позже выяснилось, что именно «женщина, которая поет» могла быть замешана в этой травле.
Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)
Ради Пугачевой задерживали поезда
Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал журналистам, что на протяжении многих лет Алла Пугачева умела избегать последствий своих поступков. Ей прощались многие ошибки, и на многие прегрешения закрывались глаза.
«Пугачева всегда ставила ультиматумы. Когда въезд автомобилей на Казанский вокзал был запрещен, её машина всегда подвозила её к поезду. Ради неё задерживали поезда и нарушали правила. Потому что она — Пугачева, и все подстраивались под неё!» — вспоминал продюсер в разговоре с PROZvezd.
По информации СМИ, в июне 2023 года столичный суд решил не накладывать штраф на артистку за просрочку по аренде и коммунальным платежам. Пугачева долго не платила за дачу, которую получила во временное пользование, и к моменту своего отъезда накопила задолженность в несколько сотен тысяч рублей, которую после своего побега переложила на плечи старшего внука Никиты Преснякова.
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Не так давно рок-музыкант Александр Скляр высказал свое мнение о поведении Аллы Пугачевой, раскрыв некоторые детали её характера. Композитор и гитарист, который не раз пересекался с артисткой, отметил, что она готова была на многое, чтобы оставаться в центре внимания.
По словам Скляра, Пугачева стремилась к тому, чтобы о ней говорили постоянно. Она была готова пойти на крайние меры, чтобы сохранить свой статус примадонны, который, по её мнению, должен принадлежать только ей.
«Она делала всё возможное и невозможное для того, чтобы оставаться на пьедестале. Этот титул уникален, и она была готова на всё, чтобы защитить его», — отметил музыкант.
Скляр также упомянул, что знает несколько историй о том, как Пугачева расправлялась с теми, кто угрожал её положению.
«Я могу рассказать минимум пять таких случаев. Она никогда не считалась с другими», — добавил он.
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По его мнению, Пугачева является классическим примером знаменитости, которая «слишком далеко заплыла» в море народной любви. Она ушла настолько далеко от народа, что перестала замечать его и обращать внимание на его мнение в рамках своей карьеры.
«Это типичный случай, когда артист создает вокруг себя иллюзию любви публики и в конечном итоге теряет связь с ней», — заключил Скляр в интервью Вячеславу Манучарову.
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*Включен Минюстом РФ в список иностранных агентов
Анастасия Хохлова