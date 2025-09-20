Годовая выручка Пашу превысила полмиллиарда рублей

20 сентября 2025, 16:41

Доходы Пашу за год выросли на 144 миллиона рублей

Пашу и Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Продюсер и совладелец лейбла Black Star Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, значительно увеличил свои доходы за прошедший год. Согласно данным Telegram-канала «Звездач», его выручка выросла на 144 миллиона рублей и достигла 527 миллионов.