Годовая выручка Пашу превысила полмиллиарда рублей
Продюсер и совладелец лейбла Black Star Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, значительно увеличил свои доходы за прошедший год. Согласно данным Telegram-канала «Звездач», его выручка выросла на 144 миллиона рублей и достигла 527 миллионов.
Чистая прибыль также заметно подросла — с 16 миллионов до 36 миллионов рублей, увеличившись более чем в два раза. Кроме того, сообщается, что Пашу закрыл налоговую задолженность своей компании ООО «Мэйк ИТ Мьюзик» — сумма выплаты составила 534 тысячи рублей.
Эксперты считают, что рост финансовых показателей связан с удачными релизами артистов лейбла и расширением деловой активности Курьянова в музыкальной индустрии.
Читайте также: