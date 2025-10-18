Агутин сравнил роль ИИ в современном искусстве с консервированными продуктами
Заслуженный артист России Леонид Агутин считает, что искусственный интеллект (ИИ) не представляет угрозы для искусства, а способствует его сохранению. Свое мнение музыкант высказал в беседе с ТАСС.
Агутин сравнил влияние технологий на искусство с консервированными продуктами. По его словам, современные инструменты обработки голоса очень помогают как начинающим, так и опытным исполнителям. Главный минус в том, что исполнители больше не могут передать теплоту аналогового звука. Он остался в прошлом.
«Вы замораживаете, храните продукты в холодном погребе, но они хранятся не так долго, как вам бы хотелось. Потом приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть, это и хорошо, и плохо», — пояснил Агутин.Музыкант подчеркнул, что к технологическим инновациям нужно адаптироваться. Его что-то не выходит «победить», то нужно к этому присоединиться.
Так, например, артист недавно принял участие в работе над масштабным цифровым музыкальным шоу-проектом «Высоцкий. Высота». В нем Владимир Высоцкий «возродится» на сцене как цифровой аватар.
Концерт состоится 24 октября на сцене Live Арены в Москве. Агутин записал для проекта песню Высоцкого «На Большом Каретном».