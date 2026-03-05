Гособвинитель запросил для Лазаревой* почти два года исправительных работ

05 марта 2026, 13:42

Гособвинитель запросил для Лазаревой* год и девять месяцев исправительных работ

Татьяна Лазарева*(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Гособвинение просит заочно признать телеведущую Татьяну Лазареву* виновной по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и назначить ей наказание в виде одного года и девяти месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства.