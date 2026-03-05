Гособвинитель запросил для Лазаревой* почти два года исправительных работ
Гособвинение просит заочно признать телеведущую Татьяну Лазареву* виновной по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и назначить ей наказание в виде одного года и девяти месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства.
Об этом 5 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Повторное рассмотрение дела началось 20 февраля у мирового судьи участка №418 Пресненского района Москвы.
При этом Лазарева* с июня 2022 года находится в перечне террористов и экстремистов, а с июля 2022 года — в реестре физлиц-иноагентов. В июле 2024 года Замоскворецкий районный суд столицы заочно избрал ей меру пресечения в виде ареста по делу, связанному с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием или пропагандой терроризма с использованием СМИ и интернета.
7 октября сообщалось о заочном приговоре Лазаревой* — семь лет лишения свободы. Позднее, в декабре, телеведущая обжаловала этот приговор в Верховном суде РФ. 4 февраля Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочное решение и направил дело об уклонении от обязанностей иноагента на новое рассмотрение.
Читайте также: *Признана иноагентом и террористом в РФ