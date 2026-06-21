«Я не навещала»: экс-жена Диброва рассказала о состоянии телеведущего после госпитализации

21 июня 2026, 12:53

Super: Полина Диброва подтвердила госпитализацию своего бывшего мужа Дмитрия

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая супруга Дмитрия Диброва, Полина сообщила, что телеведущий пришел в себя и сейчас находится под контролем врачей в Боткинской больнице. Об этом стало известно 21 июня.





Напомним, 66-летний шоумен попал в больницу после происшествия на столичной вечеринке. По информации SHOT, инцидент случился в клубе Zorka на юге Москвы — Дибров упал с лестницы во время отдыха.





«Я знаю, что он пришел в сознание в Боткинской больнице под наблюдением врачей. Я его не навещала, я нахожусь в Китае», — цитирует Диброву Super.