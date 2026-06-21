«Я не навещала»: экс-жена Диброва рассказала о состоянии телеведущего после госпитализации
Super: Полина Диброва подтвердила госпитализацию своего бывшего мужа Дмитрия
Бывшая супруга Дмитрия Диброва, Полина сообщила, что телеведущий пришел в себя и сейчас находится под контролем врачей в Боткинской больнице. Об этом стало известно 21 июня.
Напомним, 66-летний шоумен попал в больницу после происшествия на столичной вечеринке. По информации SHOT, инцидент случился в клубе Zorka на юге Москвы — Дибров упал с лестницы во время отдыха.
«Я знаю, что он пришел в сознание в Боткинской больнице под наблюдением врачей. Я его не навещала, я нахожусь в Китае», — цитирует Диброву Super.Приехавшие на вызов медики зафиксировали у него перелом носа и не исключили закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время он продолжает лечение в стационаре.