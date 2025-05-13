«Губительно для богатой русской культуры»: Шнуров ответил активистам на призыв отменить концерты группы «Ленинград»

Сергей Шнуров (фото: Telegram @LeningradShnurov)
Певец Сергей Шнуров отреагировал на призыв отменить концерты группы «Ленинград» в Сибири. Музыкант подчеркнул, что люди сами могут решить, приходить им на выступления или нет.
Шнуров подчеркнул, что взрослые люди идут послушать песни за самостоятельно заработанные деньги, в свободное время. Это происходит по доброй воле и обоюдному согласию.
В качестве примера певец привёл русскую баню. Он предположил, что и в ней общественников могут не устраивать внешний вид и разговоры.
Однако 11 мая местные общественники потребовали отмены выступлений из-за пропаганды сквернословия, употребления алкоголя и скандального образа Шнурова.
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В качестве примера певец привёл русскую баню. Он предположил, что и в ней общественников могут не устраивать внешний вид и разговоры.
«Могут, если хотят, ходить грязными или мыться в душе дома. Но другим-то зачем пытаться мешать делать то, что не противозаконно и даже приятно?», – отметил Шнуров в беседе с Газетой.Ru.Артист подчеркнул, что для несовершеннолетней публики устраивают свои мероприятия, а его концерты рассчитаны на взрослую аудиторию.
«Пытаться всё привести к пошлой красоте коробок от шоколадных конфет губительно для разнообразной и такой богатой русской культуры», – добавил музыкант.Напомним, что у группы «Ленинград» запланированы выступления в «Сибирь-Арене» 29, 30 и 31 мая. Билеты были выкуплены в кратчайшие сроки, поэтому было принято решение организовать ещё один концерт.
Однако 11 мая местные общественники потребовали отмены выступлений из-за пропаганды сквернословия, употребления алкоголя и скандального образа Шнурова.
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Анастасия Чинкова