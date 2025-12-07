Гуф о Долиной: «Вся лента в этой Круэлле»

07 декабря 2025, 12:43

Рэпер Гуф назвал певицу Долину Круэллой из «101 далматинца»

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) высказался о певице Ларисе Долиной, которая оказалась в центре скандала с мошенничеством из-за квартиры. Соответствующий пост появился в его Instagram*-аккаунте.





Долматов назвал Долину Круэллой — главной злодейкой из романа британской писательницы Доди Смит «101 далматинец». В частности, он возмутился, что его соцсети заполонили фото и видео с народной артисткой России.

«Почему у меня вся лента в этой Круэлле? Я даже понятия не имею, что у нее происходит, кого она кинула. Меня просто высаживает каждый раз, когда она ни с того ни с сего на меня смотрит», — написал исполнитель.