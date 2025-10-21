«Густая шевелюра»: Зрителей удивил внешний вид Лепса на скандальном концерте

21 октября 2025, 15:01

На концерте во Владивостоке зрители заметили изменение внешности Григория Лепса

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс выступил с концертом во Владивостоке. Зрителей удивил внешний вид певца на «Фетисов Арене», а само выступление вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Подробности сообщает «Экспресс газета».





Часть зрителей выразила недовольство тем, что артист использовал ненормативную лексику при наличии в зале детей. Некоторые пользователи предположили, что исполнитель устроил «пьяное караоке».



В то же время другие поклонники высоко оценили концерт.

«Матерился, да, но в целом это только добавило яркости концерту», — отметил один из зрителей.

