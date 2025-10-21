Достижения.рф

«Густая шевелюра»: Зрителей удивил внешний вид Лепса на скандальном концерте

На концерте во Владивостоке зрители заметили изменение внешности Григория Лепса
Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс выступил с концертом во Владивостоке. Зрителей удивил внешний вид певца на «Фетисов Арене», а само выступление вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Подробности сообщает «Экспресс газета».



Часть зрителей выразила недовольство тем, что артист использовал ненормативную лексику при наличии в зале детей. Некоторые пользователи предположили, что исполнитель устроил «пьяное караоке».

В то же время другие поклонники высоко оценили концерт.

«Матерился, да, но в целом это только добавило яркости концерту», — отметил один из зрителей.
Пользователи и журналисты обратили внимание на изменившуюся внешность певца. Раньше у Лепса были заметны залысины, но теперь на их месте растут густые волосы. Это породило предположения о возможной пересадке волос.

Напомним, что в 2022 году уже появлялась информация, что Лепс делал такую операцию в одной из частных клиник Италии.
Ольга Щелокова

