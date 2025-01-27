«Крысы продажные»: слухи о разводе, попытка воевать за ВСУ и гнев украинцев, как сейчас живут Потап и Настя Каменских

Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (Фото: соцсети)
Образованный в 2006 году украинский дуэт «Потап и Настя» завоевал российскую публику энергичными песнями и клипами. После начала СВО коллектив сделал ряд резких заявлений в адрес России, после чего им запрещен въезд на территорию нашей страны.
О том, как живет звездная пара, потеряв российскую аудиторию, читайте в материале «Радио 1».
Список артистов Украины, которым запретили въезд в Россию, был опубликован в апреле 2022 года. В списке нежелательных лиц оказался дуэт «Потап и Настя», а также такие артисты, как Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, Светлана Лобода, Иван Дорн, ведущий шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров и другие.
В черный список артисты попали за свои высказывания против страны, в которой они долгое время зарабатывали деньги. Потап объявил о своём решении отказаться от российских музыкальных наград и премий, а также о том, что они с супругой больше не будут выступать в России.
Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (Фото: соцсети)
А после публикации списка с издевкой выложил фото с женой Настей Каменских, на котором они улыбаются, прижавшись друг к другу.
В 2022 году Потап активно начал поддерживать Украину и даже намеревался уйти на фронт, но не сложилось.
Настя Каменских (Фото: соцсети)
Настя Каменских не уступала своему супругу в поддержке незалежной. Она выражала свои эмоции на камеру, рассказывая о трудностях, с которыми сталкивается «её любимая страна». Она желала России всего самого плохого и не стеснялась в выражениях, оскорбляя россиян.
Однако поддерживать родину исполнители решили подальше от нее и очень скоро перебрались жить в Испанию. Репертуар пришлось подкорректировать под европейскую публику, Каменских даже записала пару песен на испанском языке и завела новую страницу в Instagram*, с постами только на языке «нового дома».
Дуэт выступал с концертами в нескольких городах Европы, но о былой известности уже не было и речи. А вот украинская публика сильно разозлилась за «бал во время чумы». Под постами в соцсетях стали появляться гневные комментарии.
Настя Каменских (Фото: соцсети)
После переезда в Европу Потап и Настя перестали выставлять личную жизнь для обозрения публике. В СМИ неоднократно появлялась информация, что они уже давно в тайне от всех развелись. Но подтверждений этому нет, ясно что творческий путь исполнителей явно разошелся. Недавно Каменских записала испаноязычный мини-альбом, который получил название Linda y Chula. Артистка сейчас сосредоточена на завоевании латиноамериканского рынка, что подтверждается ее частыми визитами в Колумбию и США.
Алексей Потапенко (Потап) (Фото: соцсети)
Потап же пытает счастье на просторах Европы. На своей странице в Instagram* артист сообщил, что отправится в тур по США и Европе с хитами групп «Потап и Настя», «Время и Стекло» и «Mozgi». Он также пообещал представить новый проект Slavic Balagan. При этом в комментариях к своему посту Потап подчеркнул, что его супруга Настя Каменских не будет принимать участие в анонсированных концертах, а если и будет присутствовать на них, то только «за кулисами». В соцсетях украинцы раскритиковали Потапа и возмутились тем, что он не планирует возвращаться в страну и отвечает на комментарии на русском языке.
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* — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
Вернулись на родину
Список артистов Украины, которым запретили въезд в Россию, был опубликован в апреле 2022 года. В списке нежелательных лиц оказался дуэт «Потап и Настя», а также такие артисты, как Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, Светлана Лобода, Иван Дорн, ведущий шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров и другие.
В черный список артисты попали за свои высказывания против страны, в которой они долгое время зарабатывали деньги. Потап объявил о своём решении отказаться от российских музыкальных наград и премий, а также о том, что они с супругой больше не будут выступать в России.
«Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — написал певец в своем блоге.
Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (Фото: соцсети)
А после публикации списка с издевкой выложил фото с женой Настей Каменских, на котором они улыбаются, прижавшись друг к другу.
«Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!» — подписал под фото Потап.
На словах украинский патриоты, а на деле...
В 2022 году Потап активно начал поддерживать Украину и даже намеревался уйти на фронт, но не сложилось.
«Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В тероборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в тероборону". Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею», — делился с подписчиками артист.
Настя Каменских (Фото: соцсети)
Настя Каменских не уступала своему супругу в поддержке незалежной. Она выражала свои эмоции на камеру, рассказывая о трудностях, с которыми сталкивается «её любимая страна». Она желала России всего самого плохого и не стеснялась в выражениях, оскорбляя россиян.
Однако поддерживать родину исполнители решили подальше от нее и очень скоро перебрались жить в Испанию. Репертуар пришлось подкорректировать под европейскую публику, Каменских даже записала пару песен на испанском языке и завела новую страницу в Instagram*, с постами только на языке «нового дома».
Дуэт выступал с концертами в нескольких городах Европы, но о былой известности уже не было и речи. А вот украинская публика сильно разозлилась за «бал во время чумы». Под постами в соцсетях стали появляться гневные комментарии.
«Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом»; «Как живется с Потапом в горячих краях? Крысы продажные»; «Хорошо петь песенки в Испании, правда?»; «Лучше бы на Украину с мужем вернулись», — писали поклонники на странице Каменсикх.
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Планы на будущее
Настя Каменских (Фото: соцсети)
После переезда в Европу Потап и Настя перестали выставлять личную жизнь для обозрения публике. В СМИ неоднократно появлялась информация, что они уже давно в тайне от всех развелись. Но подтверждений этому нет, ясно что творческий путь исполнителей явно разошелся. Недавно Каменских записала испаноязычный мини-альбом, который получил название Linda y Chula. Артистка сейчас сосредоточена на завоевании латиноамериканского рынка, что подтверждается ее частыми визитами в Колумбию и США.
Алексей Потапенко (Потап) (Фото: соцсети)
Потап же пытает счастье на просторах Европы. На своей странице в Instagram* артист сообщил, что отправится в тур по США и Европе с хитами групп «Потап и Настя», «Время и Стекло» и «Mozgi». Он также пообещал представить новый проект Slavic Balagan. При этом в комментариях к своему посту Потап подчеркнул, что его супруга Настя Каменских не будет принимать участие в анонсированных концертах, а если и будет присутствовать на них, то только «за кулисами». В соцсетях украинцы раскритиковали Потапа и возмутились тем, что он не планирует возвращаться в страну и отвечает на комментарии на русском языке.
«Даже жена не захотела принимать участие в этом балагане», — шутят поклонники в комментариях под постом.
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* — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
Елена Генералова