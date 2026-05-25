«Хейтеры считают калории моих успехов»: Галкин* показал фото из зала и высмеял недоброжелателей
Юморист Максим Галкин* поделился в личном блоге свежими фото из спортивного зала. На снимках артист показал рельефную фигуру, занимаясь на тренажере, пишет Super.
В подписи к публикации юморист не упустил возможности парировать нападки критиков. Часть из них предположила, что Галкин* достиг впечатляющих результатов при помощи анаболических стероидов.
«Хейтеры считают калории моих успехов. Я — свои подходы», — подписал фото комик.Он также добавил, что в его спортивной форме нет ничего, кроме регулярных тренировок и правильного питания. По словам Галкина*, такого результата можно достичь только благодаря упорству, а не «чудотворным таблеткам».
Ранее уехавший из России юморист опубликовал в личном блоге архивные фото в честь Дня Победы. На снимках запечатлен его дедушка с сослуживцами в Одессе, Белграде и Будапеште.