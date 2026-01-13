Известный продюсер сообщил о романе Елены Степаненко с администратором

13 января 2026, 10:13

Продюсер Сергей Дворцов сообщил о новых отношениях Елены Степаненко

Елена Степаненко (Фото: кадр из программы «Парад юмора»)

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что юмористка Елена Степаненко построила новые отношения. По его словам, артистка давно оставила в прошлом историю с бывшим мужем Евгением Петросяном.





В беседе с «NEWS.ru» Дворцов отметил, что на нескольких мероприятиях Степаненко сопровождал приятный мужчина лет 45.

«Она представляет его как своего администратора. Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения», — добавил эксперт.