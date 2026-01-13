Известный продюсер сообщил о романе Елены Степаненко с администратором
Продюсер Сергей Дворцов сообщил о новых отношениях Елены Степаненко
Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что юмористка Елена Степаненко построила новые отношения. По его словам, артистка давно оставила в прошлом историю с бывшим мужем Евгением Петросяном.
В беседе с «NEWS.ru» Дворцов отметил, что на нескольких мероприятиях Степаненко сопровождал приятный мужчина лет 45.
«Она представляет его как своего администратора. Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения», — добавил эксперт.По наблюдениям продюсера, администратор часто появляется с юмористкой на публике. Дворцов полагает, что именно новые отношения так позитивно отразились на внешнем виде и настроении Елены. Он подчеркнул, что артистке, очевидно, льстит внимание молодого спутника.
Ранее 80-летний Евгений Петросян назвал причину отказа выступать на новогодних корпоративах.