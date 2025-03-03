Вымоленные дочки, единственная любовь и карьера: как живет исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта

Сергей Васюта (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)
В 1990 году группа «Сладкий сон» выпустила суперхит «На белом покрывале января». После выхода песни лидер коллектива, Сергей Васюта, стал настоящей звездой.
О том, как сложилась жизнь певца — в материале «Радио 1».
Сергей Васюта родился 10 октября 1965 года в Ромнах, на северо-востоке Украины, в семье механика и товароведа. В детстве Сергей увлекался музыкой и единоборствами, и даже думал о карьере профессионального спортсмена. Интересно, что некоторое время мальчик страдал от заикания. Артист уверяет, что обязан своим голосом бабушке-ведунье, к которой отвела его мать, чтобы избавить его от заикания. После того сеанса Сергей не только перестал заикаться, но и начал петь.
Когда Васюта оказался в армии, то окончательно выбрал музыку в качестве своей будущей профессиональной сферы. Там молодой человек выступал вместе с военным оркестром.
После возвращения со службы Васюта отучился в музыкальном училище, после чего стал участником группы «Светлый путь». Группа не стала успешной и вскоре распалась. Продюсер «Светлого пути» Владимир Маслов решил создать новый проект, который вскоре обрел популярность.
Группа «Сладкий сон» была сформирована в 1990 году. По словам Васюты, в то время мало кто верил в ее успех. Певец решил для себя: не получится до 25 лет с музыкой — займется предпринимательством. Примечательно, что выход альбома «На белом покрывале января» предопределил всю дальнейшую судьбу музыканта. Одноименная песня мгновенно стала хитом, как и «Алые розы».
Через год Васюта стал солистом группы, после чего вышел альбом «Босоногая девчонка». Затем последовали многочисленные гастроли. Сергей также выступал на стадионе «Олимпийский».
Спустя время певец критично отзывался о себе того времени. По его мнению, он был заносчив и придирчив, от организаторов требовал идеальных условий для выступлений. Эти черты характера отражались на коллегах и близких. Впоследствии осознать поведение Васюте помогла литература по эзотерике.
Несмотря на успех, коллектив вскоре распался. Исполнитель тяжело переживал отсутствие концертов, поэтому решил переехать в Германию. Живя за границей, Сергей начал заниматься продюсированием. Спустя время вышел сборник «Русское диско», после чего музыкант решил основать компанию, которая занялась переизданием с кассет и бобин альбомов исполнителей начала 90-х. В результате этот путь привел Васюту к организации совместных с коллегами концертов под брендом «Дискотека СССР». Под ним выходят и записи «Сладкого сна».
В 2015 году группа «Сладкий сон» появилась на концерте, организованном «Авторадио». В рамках проекта в 2021 году прошел летний тур коллектива по Крыму.
С супругой Ольгой Потаповой Сергей Васюта живет уже более 30 лет.
Согласно признанию Сергея, им с Ольгой 12 лет не удавалось стать родителями. Свой отпечаток накладывала и специфика работы артиста: пара много гастролировала.
В 2007 году родилась дочь Соня, младшая Кристина появилась на свет спустя девять лет. Вся семья живет в одном большом доме, а девочки стараются помогать родителям.
Сегодня прощаться с музыкой Сергей Васюта не планирует. Творческими планами артист делится в социальных сетях.
В начале текущего года Васюта вместе с супругой посетил студию программы Андрея Малахова «Песни от всей души», где рассказал о семейных и творческих секретах.
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Биография
Сергей Васюта родился 10 октября 1965 года в Ромнах, на северо-востоке Украины, в семье механика и товароведа. В детстве Сергей увлекался музыкой и единоборствами, и даже думал о карьере профессионального спортсмена. Интересно, что некоторое время мальчик страдал от заикания. Артист уверяет, что обязан своим голосом бабушке-ведунье, к которой отвела его мать, чтобы избавить его от заикания. После того сеанса Сергей не только перестал заикаться, но и начал петь.
Когда Васюта оказался в армии, то окончательно выбрал музыку в качестве своей будущей профессиональной сферы. Там молодой человек выступал вместе с военным оркестром.
После возвращения со службы Васюта отучился в музыкальном училище, после чего стал участником группы «Светлый путь». Группа не стала успешной и вскоре распалась. Продюсер «Светлого пути» Владимир Маслов решил создать новый проект, который вскоре обрел популярность.
Сергей Васюта в группе «Сладкий сон»
Группа «Сладкий сон» была сформирована в 1990 году. По словам Васюты, в то время мало кто верил в ее успех. Певец решил для себя: не получится до 25 лет с музыкой — займется предпринимательством. Примечательно, что выход альбома «На белом покрывале января» предопределил всю дальнейшую судьбу музыканта. Одноименная песня мгновенно стала хитом, как и «Алые розы».
Через год Васюта стал солистом группы, после чего вышел альбом «Босоногая девчонка». Затем последовали многочисленные гастроли. Сергей также выступал на стадионе «Олимпийский».
Спустя время певец критично отзывался о себе того времени. По его мнению, он был заносчив и придирчив, от организаторов требовал идеальных условий для выступлений. Эти черты характера отражались на коллегах и близких. Впоследствии осознать поведение Васюте помогла литература по эзотерике.
Несмотря на успех, коллектив вскоре распался. Исполнитель тяжело переживал отсутствие концертов, поэтому решил переехать в Германию. Живя за границей, Сергей начал заниматься продюсированием. Спустя время вышел сборник «Русское диско», после чего музыкант решил основать компанию, которая занялась переизданием с кассет и бобин альбомов исполнителей начала 90-х. В результате этот путь привел Васюту к организации совместных с коллегами концертов под брендом «Дискотека СССР». Под ним выходят и записи «Сладкого сна».
Сергей Васюта (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)
Вернувшись в РФ, певец возродил группу, оставшись в качестве солиста. Участники продолжили пополнять дискографию и активно выступать не только в России, но и за рубежом.
В 2015 году группа «Сладкий сон» появилась на концерте, организованном «Авторадио». В рамках проекта в 2021 году прошел летний тур коллектива по Крыму.
Личная жизнь
С супругой Ольгой Потаповой Сергей Васюта живет уже более 30 лет.
«Мы познакомились в Твери на съемках. Я забыла в автобусе перчатку, Сергей как-то мой телефон у кого-то узнал и передал мне эту перчатку. Предложил работать с ним в коллективе, я не сразу, но согласилась, а потом уже все закрутилось само собой», — вспомнила Ольга на программе «Песни от всей души».
Согласно признанию Сергея, им с Ольгой 12 лет не удавалось стать родителями. Свой отпечаток накладывала и специфика работы артиста: пара много гастролировала.
«Мы поженились в 1994 году, о детях тогда не думали, и время было непростое, и обстоятельства по здоровью так сложились. Жили какой-то своей птичьей жизнью, но любовь, она все лечит, все покрывает. Мы посещали святые места, исповедовались. Через 12 лет у нас родилась наша первая доченька», — рассказывал Васюта.
Сергей Васюта с супругой (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)
В 2007 году родилась дочь Соня, младшая Кристина появилась на свет спустя девять лет. Вся семья живет в одном большом доме, а девочки стараются помогать родителям.
«Соня похожа на меня по характеру, а Кристина на маму — такая же упертая. Короче говоря, вокруг меня много женщин», — утверждает звезда.
Сергей Васюта сегодня
Сегодня прощаться с музыкой Сергей Васюта не планирует. Творческими планами артист делится в социальных сетях.
«В жизни сложностей было немало. Чувствую себя счастливым человеком, несмотря ни на что. У меня есть семья, дом, близкие и родные люди», — подчеркнул исполнитель.
В начале текущего года Васюта вместе с супругой посетил студию программы Андрея Малахова «Песни от всей души», где рассказал о семейных и творческих секретах.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова