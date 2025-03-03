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Стало известно о конфузе жены Евгения Плющенко Рудковской на премии «Виктория»

У Яны Рудковской увидели накладные волосы на премии «Виктория»
Яна Рудковская (Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская (Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial)

Продюсер Яна Рудковская попала в неловкую ситуацию на премии «Виктория». Бьюти-обозреватели отмечают, что у жены фигуриста Евгения Плющенко обнаружили накладные волосы.
Рудковская всегда тщательно следит за внешним видом, поэтому случившееся стало очередным поводом для пересуд.

Женщина позировала перед журналистами, когда случайно повернулась спиной, невольно продемонстрировав публике накладные пряди. Они предательски поблескивали под вспышками, поскольку были не очень удачно скрыты. Произошедшее, конечно же, вызвало шутки и колкости в адрес Яны Рудковской. Однако ей не привыкать к тому, что люди регулярно обсуждают ее внешний вид.

Ранее стало известно, кого из звезд отечественного шоубиза «отдали под опеку».

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Вымоленные дочки, единственная любовь и успешная карьера: как сейчас живет исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта
03 марта 2025, 16:00

Сергей Васюта (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)

В 1990 году группа «Сладкий сон» выпустила суперхит «На белом покрывале января». После выхода песни лидер коллектива, Сергей Васюта, стал настоящей звездой.
О том, как сложилась жизнь певца — в материале «Радио 1».

Биография


Сергей Васюта родился 10 октября 1965 года в Ромнах, на северо-востоке Украины, в семье механика и товароведа. В детстве Сергей увлекался музыкой и единоборствами, и даже думал о карьере профессионального спортсмена. Интересно, что некоторое время мальчик страдал от заикания. Артист уверяет, что обязан своим голосом бабушке-ведунье, к которой отвела его мать, чтобы избавить его от заикания. После того сеанса Сергей не только перестал заикаться, но и начал петь.

Когда Васюта оказался в армии, то окончательно выбрал музыку в качестве своей будущей профессиональной сферы. Там молодой человек выступал вместе с военным оркестром.

После возвращения со службы Васюта отучился в музыкальном училище, после чего стал участником группы «Светлый путь». Группа не стала успешной и вскоре распалась. Продюсер «Светлого пути» Владимир Маслов решил создать новый проект, который вскоре обрел популярность.

Сергей Васюта в группе «Сладкий сон»


Группа «Сладкий сон» была сформирована в 1990 году. По словам Васюты, в то время мало кто верил в ее успех. Певец решил для себя: не получится до 25 лет с музыкой — займется предпринимательством. Примечательно, что выход альбома «На белом покрывале января» предопределил всю дальнейшую судьбу музыканта. Одноименная песня мгновенно стала хитом, как и «Алые розы».

Через год Васюта стал солистом группы, после чего вышел альбом «Босоногая девчонка». Затем последовали многочисленные гастроли. Сергей также выступал на стадионе «Олимпийский».

Спустя время певец критично отзывался о себе того времени. По его мнению, он был заносчив и придирчив, от организаторов требовал идеальных условий для выступлений. Эти черты характера отражались на коллегах и близких. Впоследствии осознать поведение Васюте помогла литература по эзотерике.

Несмотря на успех, коллектив вскоре распался. Исполнитель тяжело переживал отсутствие концертов, поэтому решил переехать в Германию. Живя за границей, Сергей начал заниматься продюсированием. Спустя время вышел сборник «Русское диско», после чего музыкант решил основать компанию, которая занялась переизданием с кассет и бобин альбомов исполнителей начала 90-х. В результате этот путь привел Васюту к организации совместных с коллегами концертов под брендом «Дискотека СССР». Под ним выходят и записи «Сладкого сна».

Сергей Васюта (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)

Вернувшись в РФ, певец возродил группу, оставшись в качестве солиста. Участники продолжили пополнять дискографию и активно выступать не только в России, но и за рубежом.

В 2015 году группа «Сладкий сон» появилась на концерте, организованном «Авторадио». В рамках проекта в 2021 году прошел летний тур коллектива по Крыму.


Личная жизнь


С супругой Ольгой Потаповой Сергей Васюта живет уже более 30 лет.

«Мы познакомились в Твери на съемках. Я забыла в автобусе перчатку, Сергей как-то мой телефон у кого-то узнал и передал мне эту перчатку. Предложил работать с ним в коллективе, я не сразу, но согласилась, а потом уже все закрутилось само собой», — вспомнила Ольга на программе «Песни от всей души».

Согласно признанию Сергея, им с Ольгой 12 лет не удавалось стать родителями. Свой отпечаток накладывала и специфика работы артиста: пара много гастролировала.

«Мы поженились в 1994 году, о детях тогда не думали, и время было непростое, и обстоятельства по здоровью так сложились. Жили какой-то своей птичьей жизнью, но любовь, она все лечит, все покрывает. Мы посещали святые места, исповедовались. Через 12 лет у нас родилась наша первая доченька», — рассказывал Васюта.

Сергей Васюта с супругой (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)

В 2007 году родилась дочь Соня, младшая Кристина появилась на свет спустя девять лет. Вся семья живет в одном большом доме, а девочки стараются помогать родителям.

«Соня похожа на меня по характеру, а Кристина на маму — такая же упертая. Короче говоря, вокруг меня много женщин», — утверждает звезда.

Сергей Васюта сегодня


Сегодня прощаться с музыкой Сергей Васюта не планирует. Творческими планами артист делится в социальных сетях.

«В жизни сложностей было немало. Чувствую себя счастливым человеком, несмотря ни на что. У меня есть семья, дом, близкие и родные люди», — подчеркнул исполнитель.

В начале текущего года Васюта вместе с супругой посетил студию программы Андрея Малахова «Песни от всей души», где рассказал о семейных и творческих секретах.

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Симоньян опубликовала ролик, посвященный годовщине брака с Кеосаяном
03 марта 2025, 15:52

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/margaritasimonyan)

Ролик по случаю годовщины свадьбы с актером Тиграном Кеосаяном опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Запись опубликована в Telegram-канале журналистки.
«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое», — сказано в сообщении.
Симоньян добавила, что видео опубликовано именно для аудитории. Телеведущая, по ее признанию, не хочет смотреть кадры, чтобы у нее не разорвалось сердце.

На них можно увидеть церемонию бракосочетания, а также фоторяд со счастливыми лицами знаменитостей.

Ранее сообщалось, что Симоньян провела первый выпуск «Ч.Т.Д» вместо Кеосаяна.

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«Ни сна, ни денег»: внук Аллы Пугачевой раскрыл правду о своей жизни в США и признался в страшной болезни
03 марта 2025, 15:52

Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Всем давно известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул страну вслед за своими звездными предками. Уже к осени 2022 года никого из звездной семьи не осталось в России. Младший Пресняков начал свою жизнь за океаном с чистого листа, в отличие от Кристины Орбакайте, которая уже успела создать некий задел в США. О том, как живет «знаменитый внук» в Штатах, читайте в материале «Радио 1».


Остался без помощи и денег


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Никита Пресняков, проживающий в Лос-Анджелесе, получил в подарок от Аллы Пугачевой квартиру. Жилье есть, а вот признания и славы 33-летний артист на другом континенте так и не сыскал. В Америке артист вынужден создавать музыкальные видео для начинающих исполнителей и порноактрис. Кроме того, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей персоне, Преснякову-младшему приходится выступать в непрезентабельных заведениях, исполняя чужие хиты 1990-х годов.

Жизнь золотого ребенка текла шатко-валко почти три года, а тут, к несчастью, пожары, которые уничтожали элитные дома целыми районами. Никита не без собственной выгоды поддержал всех пострадавших от стихии, но сам решил переждать ненастье подальше и пропал с радаров. Снова появился внук Пугачевой несколько дней назад и сообщил об отмене выступлений.

«Место, в котором мы должны были играть, закрылось навсегда. Обанкротилось. Такое бывает», — успакаивал толи себя толи публику Пресняков.

В какой-то момент Никита почувствовал, что у него больше нет сил сражаться с ветряными мельницами. Пресняков, оказавшись в одиночестве перед лицом своих проблем, был совершенно истощён и не мог больше ничего сделать, чтобы изменить ситуацию. В США он остался без помощи и денег.

Горе-бизнесмен


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Никита Пресняков до отъезда успел обзавестись бизнесом по производству спортивного инвентаря в России. По данным «ОктагонМедиа», в 2023 году компания, лицом которой долгое время был Пресняков, столкнулась с финансовыми трудностями. Выручка сократилась почти в два раза. Из месяца в месяц спрос на продукцию падает и сейчас предприятие находится на грани закрытия. Для решения этих проблем артист не спешит возвращаться в Россию.

Названа причина ссоры сыновей Орбакайте
Названа причина ссоры сыновей Орбакайте

Неизлечимая болезнь


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

В попытках прославиться за океаном Никита много времени находится в разъездах без возможности нормально поспать и поесть.

«Прилетели в Филадельфию. Поспать нормально не получилось. В последнее время не вижу ни сна, ни денег», — писал в блоге певец.

Такой ритм жизни создает серьёзные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад Преснякову-младшему поставили неутешительный диагноз: доброкачественная опухоль – неоперабельные полипы в желчном пузыре. Как признавался сам артист, теперь ему придётся всю жизнь соблюдать диету и тратить значительные средства на лекарства и медицинские обследования.

«Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — делился Пресняков.
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Старший сын бросил бизнес, пасынок стал моделью, а юная дочь сделала пластику: как живут дети Газманова
03 марта 2025, 15:38

Олег Газманов (Фото: Телеграм, @gazmanovOG)

Дети народного артиста РФ Олега Газманова давно строят собственную жизнь. Чем они занимаются? Подробности — в материале «Радио 1».

Первый брак и знакомство с Мариной Муравьёвой



С первой супругой Ириной Олег Газманов познакомился в Калининграде, когда учился в Высшем инженерном морском училище. Несмотря на возражения матери певца, пара поженилась в 1975 году. Зинаида Абрамовна считала, что сыну нужна другая жена, но со временем именно Ирина станет для неё самым близким человеком.

Ирина Газманова полностью посвятила себя семье: следила за домом, воспитывала их общего сына Родиона, который появился на свет в 1981 году. Но чем популярнее становился её муж, тем больше они отдалялись друг от друга. Когда их брак начал разрушаться, певец уже был увлечён Мариной Муравьёвой.

В 1997 году Олег и Ирина развелись. Хотя их отношения к тому моменту уже исчерпали себя, для Ирины развод оказался тяжёлым испытанием. Олег Газманов оставил ей всё совместно нажитое имущество и продолжил оказывать финансовую помощь, чтобы она ни в чём не нуждалась.

Марину, вторую жену, певец встретил случайно: увидел привлекательную блондинку из окна автомобиля. Олег решил пригласить девушку на концерт, на котором они обменялись телефонами. После они начали общаться.

Олег Газманов и Марина Муравьёва-Газманова (Фото: Телеграм, @gazmanovamarina)

Но их пути на какое-то время разошлись: Газманов был ещё женат, хотя в семье уже наметился разлад, а Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди — брата Сергея и сооснователя финансовой пирамиды «МММ». После обвинений в махинациях Вячеслава арестовали, а Марина, будучи беременной, осталась одна. Когда Муравьёва родила, именно Олег Газманов забрал её из роддома и поддержал в непростой для неё период.

Вскоре Вячеслав дал ей развод, а сам Газманов окончательно расстался с первой женой. С этого момента ничто больше не препятствовало их отношениям. Олег принял маленького Филиппа, сына Марины, дал ему свою фамилию. Несколько лет пара жила не в официальном браке, и лишь в 2003 году, когда Марина снова забеременела, они расписались. В конце того же года на свет появилась дочь Марианна.

После свадьбы Марина решила взять двойную фамилию и стала Муравьёвой-Газмановой. По первому образованию она экономист, но позже получила второе высшее — в области психологии. По ее словам, знания в этой сфере помогли ей лучше понимать супруга и избежать множества конфликтов. Марина призналась, что Олег — её самый непоседливый «ребёнок», несмотря на разницу в возрасте в 18 лет.


Родион Газманов


Родион с детства выступал на сцене вместе с отцом, песни «Люси» и «Танцуй пока молодой» быстро полюбились публике. Несмотря на развод родителей, он сохранил тёплые отношения с отцом, который поддерживал его как морально, так и материально.

Маленький Родион вместе с Олегом Газмановым (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)

Став совершеннолетним, Родион решил самостоятельно зарабатывать на жизнь. Начав с работы барменом в ночном клубе, он вскоре дорос до должности управляющего. При этом, молодой человек учился в Финансовой академии при Правительстве РФ, которую окончил с красным дипломом, получив квалификацию финансового менеджера. Его карьера складывалась успешно: он работал аналитиком в сети «Детский мир», занимался строительным и агробизнесом, а также инвестициями в недвижимость.

Родион с отцом Олегом Газмановым (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)

Однако, о музыки он не забывал. Ещё в студенческие годы Родион создал собственную группу «ДНК», с которой начал выступать на различных мероприятиях. 2012 год стал переломным в жизни старшего сына Газманова — он оставил бизнес и полностью посвятил себя музыкальной карьере. Вместе со своей группой артист объездил всю Россию и выступал за границей.

Родион Газманов (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)

О его личной жизни ничего не известно. Сам Родион однажды признался, что хочет создать семью, но считает, что всему своё время.


Филипп Газманов



Приёмный сын Олега Газманова, Филипп, в детстве занимался музыкой. Он выступал в коллективе «Непоседы» и обладал хорошим слухом, но вокальные данные оставляли желать лучшего. В итоге певческая карьера не сложилась, и Филипп сосредоточился на другой страсти — спорте. В школьные годы увлекался футболом, а позже, уехав на учёбу в Англию, всерьёз занялся регби.

Филипп Муравьёв (Фото: ВКонтакте, @mag1103)

Благодаря эффектной внешности Филипп заключил контракт с модельным агентством, участвовал в модных показах и снимался в рекламных кампаниях.
Сейчас Филипп ведёт свой бизнес. Вместе со своим партнёром Артуром Жажояном он создал приложение Fura, которое помогает дальнобойщикам находить оптимальные маршруты.

Что касается личной жизни, Филипп предпочитает о ней не рассказывать.

Филипп Муравьёв вместе с мамой Мариной Муравьёвой-Газмановой (Фото: ВКонтакте, @mag1103)

Недавно Филипп принял решение отказаться от фамилии Газманов и взял фамилию матери — Муравьёв. Как пояснил Олег Газманов, его приёмный сын стремится добиваться успеха самостоятельно, без ассоциаций с известной фамилией. Кроме того, певец упомянул, что находится под санкциями, и сыну лишняя публичность ни к чему.


Марианна Газманова



Марианна — всеобщая любимица в семье Газмановых, из-за огненного цвета волос и озорного характера родители ласково называли её «рыжей лисичкой».

Марианна Газманова (Фото: ВКонтакте, @mag1103)

Образование Марианна получала в частной школе «Класс-центр», где помимо стандартных предметов изучала сольфеджио, актёрское мастерство и хореографию. После девушка продолжила учиться в престижной частной школе «Хорошкола». В 2022 году Марианна окончила учебное заведение с золотой медалью. На выпускном вечере она блистала в роскошном зелёном платье, которое сразу же привлекло внимание СМИ. После школы Марианна поступила в МГИМО, на факультет международного бизнеса.

По слухам, когда Марианне исполнилось 18 лет, она решилась на изменения во внешности и обратилась к пластическим хирургам. В соцсетях активно обсуждают её новый образ — эксперты предполагают, что 21-летняя девушка скорректировала губы и скулы, приблизив свою внешность к современным стандартам красоты. Однако, некоторые поклонники отмечают, что вместе с этим её природное очарование стало менее заметным.

Марианна вместе с мамой Мариной Муравьёвой-Газмановой (Фото: ВКонтакте, @mag1103)

Летом 2024 года Марина Муравьёва-Газманова поделилась с подписчиками, что дочь переехала в квартиру, расположенную в центре Москвы.


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Променял жену на молодую модель, похоронил дочь и судился за алименты: как живет автор «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков
03 марта 2025, 15:31

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Рома Жуков — знаковая фигура отечественной поп-музыки 1980-х. Его хиты до сих пор звучат в сердцах поклонников, но за кулисами сцены его жизнь была полна драм. В его судьбе были и измены, и страшная трагедия, и затяжные конфликты с бывшей женой. Как из образцового семьянина певец превратился в человека, требующего от экс-супруги отчётов о тратах на детей, расскажет «Радио 1».

Музыкальная карьера Романа Жукова


Роман Жуков родился в Орле, но детство провёл в Махачкале. Музыка привлекала его с ранних лет, поэтому родители отдали сына в музыкальную школу. После её окончания он играл в оркестре при Дворце пионеров, выступал на городских мероприятиях и участвовал в конкурсах.

В 1980-х Жуков переехал в Москву, где поступил в авиационный техникум. Позже он начал играть на электрооргане в ансамбле «Юность», а затем решил продолжить музыкальное образование в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В 1987 году его пригласили клавишником в «Мираж». Параллельно он сотрудничал с Сергеем Кузнецовым — создателем «Ласкового мая».

После ухода Светланы Разиной из «Миража» Жуков помогал ей записывать альбом, а вскоре начал сольную карьеру.

В 1989 году он основал группу «Маршал» и представил альбом «Максимальная версия дискотек», в который вошла легендарная композиция «Я люблю вас, девочки». Следующий релиз стал сенсацией: его тираж составил миллион копий.

Роман Жуков (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Переехал в США


Казалось, карьера идёт в гору, но в 1993 году коллектив распался, а сам Жуков эмигрировал в США, надеясь построить новую жизнь после распада СССР. Однако пробиться в американскую музыкальную индустрию он не смог и вынужден был работать в ресторане — сначала посудомойщиком, затем менеджером.

Спустя восемь месяцев Жуков вернулся в Россию, затем переехал в Милан, где записал англо- и италоязычную версию «Я люблю вас, девочки». В 1997 году он снова оказался в Москве, открыл студию и выпустил альбом «Назад в будущее» под псевдонимом Немо. Позже, уже под своим именем, представил пластинку «Возвращение».

Хотя в 2000-е Жуков оставался на сцене, он воспринимался скорее как артист прошлых лет. Со временем он попробовал себя в роли продюсера, занявшись карьерой певицы Paola.

Возвращение в карьеру


Несколько лет Роман не выпускал собственные альбомы, поэтому релиз сборника «D.I.S.C.O.» в 2013 году стал приятным сюрпризом для его поклонников. В 2017-м он снял клип на песню «Игра», а в 2022-м напомнил о себе участием в шоу «Суперстар!» на НТВ.

«Для меня это прежде всего великолепная возможность показаться перед своими поклонниками. Кроме того, приятно стать частью шоу настолько высокого уровня, мне кажется, даже в Голливуде такого нет: от какой-то космической хореографии до электронной начинки студии, где снимается «Суперстар», — рассказал «СтарХиту» певец.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Женился из-за беременности


Долгое время Жуков не стремился к серьёзным отношениям. Он много общался с девушками, но женился только в 37 лет. Его избранницей стала Елена, с которой он связал судьбу после её беременности — вскоре родилась их дочь Полина.

Романтики в этих отношениях было немало: в 2009 году пара устроила повторную свадьбу в Лас-Вегасе, последовав примеру Элвиса и Присциллы Пресли. Чтобы получить разрешение на брак, супругам пришлось прикинуться однофамильцами.

После первенца у них появилось ещё шестеро детей, причём Елена настояла, чтобы они рождались в разных городах и странах.


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Большая трагедия в семье


В 2012 году семью постигло горе: пока супруги находились в Австралии в ожидании рождения Вики, в Москве пятилетняя Лиза погибла от удара качелями.

«В тот период я пережила и горе, и радость в один день, так как рожала Викторию. Я рыдала, мои слезы были от радости, что Виктория родилась, от горя, ведь не могла поверить, что Лизы больше нет. Это был самый сложный период моей жизни. Кто был в моей ситуации — знает, что такое трагедия, и она на всю жизнь», — признавалась впоследствии Елена.

Жуков признавался, что эта трагедия заставила его по-новому взглянуть на семью и ценить каждый момент, проведённый с детьми. Однако уже через год он и Елена расстались: Роман переехал в Сочи, где открыл караоке-бар, а жена осталась с детьми в Москве.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Скандалы на фоне развода


С 2018 года их развод сопровождался громкими разбирательствами. Жуков заявлял, что супруга изменила ему с певцом Юрием Титовым, требовал ДНК-тест. Анализы подтвердили: все шестеро детей — его.

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Вскоре он начал появляться на телевидении с новой возлюбленной — моделью Ольгой Илларионовой, которая моложе его на 25 лет. По слухам, она была подругой Елены и увела у неё мужа. Но Ольга утверждала, что они с Жуковым сначала просто дружили, а когда между ними вспыхнули чувства, он уже год как не жил с женой.

В 2020 году Жуков женился на Илларионовой, но конфликты с бывшей супругой продолжались. Елена жаловалась, что Роман уделяет детям мало внимания и не обеспечивает их финансово, а он обвинял её в аморальном поведении и злоупотреблении алкоголем.

«Приходила в 10 утра, в 11, нетрезвая, и все это ладно, там, раз в неделю — пускай. Но каждый день пошло. Она ведет разгульный и аморальный образ жизни, в которой нет должного места моим детям. Она вечно их сбагривает на нянь, мать, братьев — на кого угодно. Никакого эстетического и морального воспитания эта женщина им не дает», — рассказывал журналистам Жуков.

Также певец заявил, что никогда не любил Елену и вступил в брак лишь из-за её беременности, а также признался в изменах.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Считает каждую копейку


В 2022 году семья Жукова столкнулась с угрозой выселения из-за невыплаченной ипотеки. Роман ссылался на снижение доходов во время пандемии и уверял, что у детей достаточно недвижимости.

«Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном. Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться», — говорил артист.

Недавно Елена заявила, что на всех шестерых детей Жуков выделяет лишь 21 тысячу рублей в месяц, при этом требуя отчёта за каждый рубль. Артист возразил, что отправляет наследникам дополнительные суммы, а его бывшая жена жадничает и настраивает детей против него. Однако один из сыновей, Никита, переехал к отцу и подружился со сводной сестрой — дочерью Илларионовой Лилией.

В январе 2025 года Елена с облегчением сообщила, что благодаря соседу, купившему их жильё на аукционе, семья больше не имеет долгов по коммуналке.

«Обидно, что раздели детей, отняли жилье, но что поделать, будем надеяться, что справедливость в этом мире восторжествует. Год семьи должен стать годом силы и счастья», — сказала бывшая жена музыканта.

Несмотря на конфликты с бывшей женой, Жуков пытается двигаться дальше. Вместе с Ольгой он записал песню «Автор любви» и стал владельцем сети секс-шопов «Розовый кролик». Теперь он появляется на телевидении не ради семейных разборок, а чтобы говорить о творчестве.

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