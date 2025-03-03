Стало известно о конфузе жены Евгения Плющенко Рудковской на премии «Виктория»

Яна Рудковская (Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial)
Продюсер Яна Рудковская попала в неловкую ситуацию на премии «Виктория». Бьюти-обозреватели отмечают, что у жены фигуриста Евгения Плющенко обнаружили накладные волосы.
Рудковская всегда тщательно следит за внешним видом, поэтому случившееся стало очередным поводом для пересуд.
Женщина позировала перед журналистами, когда случайно повернулась спиной, невольно продемонстрировав публике накладные пряди. Они предательски поблескивали под вспышками, поскольку были не очень удачно скрыты. Произошедшее, конечно же, вызвало шутки и колкости в адрес Яны Рудковской. Однако ей не привыкать к тому, что люди регулярно обсуждают ее внешний вид.
Ранее стало известно, кого из звезд отечественного шоубиза «отдали под опеку».
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*Запрещен в РФ
Женщина позировала перед журналистами, когда случайно повернулась спиной, невольно продемонстрировав публике накладные пряди. Они предательски поблескивали под вспышками, поскольку были не очень удачно скрыты. Произошедшее, конечно же, вызвало шутки и колкости в адрес Яны Рудковской. Однако ей не привыкать к тому, что люди регулярно обсуждают ее внешний вид.
Ранее стало известно, кого из звезд отечественного шоубиза «отдали под опеку».
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов