Стало известно о конфузе жены Евгения Плющенко Рудковской на премии «Виктория»

Всем давно известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул страну вслед за своими звездными предками. Уже к осени 2022 года никого из звездной семьи не осталось в России. Младший Пресняков начал свою жизнь за океаном с чистого листа, в отличие от Кристины Орбакайте, которая уже успела создать некий задел в США. О том, как живет «знаменитый внук» в Штатах, читайте в материале «Радио 1».