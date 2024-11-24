«Поэтому я одинок»: истинная причина развода Пугачевой с Киркоровым стала известна спустя 15 лет

Алла Пугачева и Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)
Измены Киркова
В прессе долгое время бытовало мнение, что супруги разошлись по причине измен Филиппа Киркорова. Киркоров и сам не единожды говорил про имеющийся «грешок». Последнее упоминание измен Филипп озвучил на федеральном канале. Во время известного шоу на сцену вышла певица в костюме шаурмы. Киркоров задал вопрос про отношения на стороне. Девушка отрицательно покачала головой. После чего Филипп начал вспоминать свои предыдущие отношения и намекнул на причины развода с Пугачевой.
Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала НТВ)
«Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому, что я всегда налево ходил», — как бы между делом рассказал на шоу артист.
Финансовые махинации поп-короля
По информации газеты «Жизнь», одной из причин развода Пугачёвой и Киркорова стали финансовые проблемы в их семье. После неудачи мюзикла «Чикаго», в который Филипп вложил значительные средства, у него возникли трудности. Кредиторы начали настойчиво требовать возврата долгов. Чтобы расплатиться с ними, Киркоров взял большую сумму в другом банке, используя имя Пугачёвой в качестве поручительства. Этот способ получения денег стал для него привычным.
Правда о причине развода практически из первых уст
Роман Родин в интервью рассказал, что звездная пара разошлась тихо. Не было битья посуды и долгого выяснения отношений. После «Евровидения», в день рождения Киркорова Алла сильно разозлилась на мужа и в присутствии гостей стала вымещать на него свой гнев.
«Когда она ему это сказала… Это была такая подлость с ее стороны. Там все были. И Пугачева заявила: «Может, хватит ко мне приставать! Уже забудь про меня». Это было так мерзко», — вспоминает Роман.Максим Галкин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Но даже несмотря на это Киркоров, по словам Родкина, несколько раз пытался восстановить отношения с Пугачёвой. Однако, она оставалась непоколебимой и всячески отвергала его попытки. Счастливой жизнь звезд казалась только на сцене. Король поп-музыки в жизни оказался большим эгоистом, а тут еще измены и долги. Алла просто устала, да к тому же в жизни примадонны уже появился Галкин.
Филипп тяжело пережил развод, но сейчас не держит зла на бывшую супругу. Он надеется, что с Галкиным она обрела свое счастье.
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