Скандал в семье Королевой: на танцующую с украинским флагом мать певицы нашлась управа

Наташа Королева и Людмила Порывай (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Танцы в поддержку Украины
Людмила Порывай уже давно живет в Майами, куда она переехала из Киева в 90-е годы. После эмиграции она встретила своего второго мужа Игоря Эльперины, который в Штатах создал успешный ресторанный бизнес. Людмила Порывай является владельцем нескольких квартир в Америке. В одном из интервью она поделилась, что её доходы поступают от аренды недвижимости и местной пенсии. В США ей полагаются пенсионные выплаты в размере $600 несмотря на то, что она никогда не работала.
Одна из российских журналисток, давно живущая в Штатах, засняла на видео, как «Мама Люда» танцевала на заукраинском митинге в поддержку преступного режима Зеленского. Людмила Порывай выкрикивала со сцены нацистские лозунги и призывала людей помочь Киеву деньгами «во спасение души». Одной из первых на эту ситуацию отреагировала известная защитница нравственности, актриса и радиоведущая Яна Поплавская.
Фото: Фото:iStock/ablokhin
В интервью с пранкером Соряном Поплавская прямо призвала контролирующие органы обратить внимание на поведение матери Наташи Королевой. И видео заинтересовались сначала ФСБ, а затем и сотрудники МВД.
За Украину и против зятя
Всем известно, что супруг Королевой Сергей Глушко (Тарзан) — бывший российский офицер и большой патриот. Артист выражает поддержку спецоперации и российским военным, в то время как мать Королевой заняла сторону Украины. На концерт Ирины Билык «Мама Люда» пришла в одежде, символизирующей украинский флаг, а после выступления Порывай громко выкрикивала националистические лозунги со сцены и смеялась, когда ее зятя публично оскорбляли.
За время спецоперации на украине Людмила Порывай сильно радикализировалась. Выходки матери Королевой не могли быть не замечены Тарзаном и между родственниками состоялся серьезный разговор. После него «Мама Люда» отписалась от своего зятя в соцсетях.
Как отреагировала Наташа Королева на поведение матери
Наташа Королева и Сергей Глушко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Певица по поводу специальной операции никогда не делала открытых заявлений. Лишь однажды она призналась, что была бы рада посетить Киев, чтобы побывать на могиле своей бабушки. Королева не собирается ругаться ни с мамой, ни с кем-то из своих родственников из-за политических взглядов. В семье она выбрала роль дипломата.
«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», — писала артистка в личном блоге.Исполнительница долго отмалчивалась по поводу Украины. Однако, на одном из концертов в Кремлевском дворце Наташа Королева вышла на сцену с танцорами, одетыми в цвета российского триколора. Все присутствующие поняли, что таким образом она выразила поддержку своему мужу и, по сути, попрощалась с Незалежной. Несмотря на то, что ее мама публикует фотографии на фоне украинского флага, дочь выступает с российским.
Читайте также:
«Да пошел ты!»: Николай Басков угодил в центр скандала — кто пригрозил ему судом и что связывало артиста с Бузовой
«Двойные стандарты»: Пригожин высказался о сложившейся в шоу-бизнесе ситуации
Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали