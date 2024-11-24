Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Скандал в семье Королевой: на танцующую с украинским флагом мать певицы нашлась управа

Скандал в семье Королевой: на танцующую с украинским флагом мать певицы нашлась управа

Наташа Королева и Людмила Порывай (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Наташа Королева и Людмила Порывай (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Наташа Королева известна публике не только своими чарующими хитами, но и громкими семейными скандалами. В этот раз поклонников творчества певицы удивила ее мать, Людмила Порывай, больше известная всем как «Мама Люда». Она начала активно участвовать в проукраинских движениях в США. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Танцы в поддержку Украины


Людмила Порывай уже давно живет в Майами, куда она переехала из Киева в 90-е годы. После эмиграции она встретила своего второго мужа Игоря Эльперины, который в Штатах создал успешный ресторанный бизнес. Людмила Порывай является владельцем нескольких квартир в Америке. В одном из интервью она поделилась, что её доходы поступают от аренды недвижимости и местной пенсии. В США ей полагаются пенсионные выплаты в размере $600 несмотря на то, что она никогда не работала.



Одна из российских журналисток, давно живущая в Штатах, засняла на видео, как «Мама Люда» танцевала на заукраинском митинге в поддержку преступного режима Зеленского. Людмила Порывай выкрикивала со сцены нацистские лозунги и призывала людей помочь Киеву деньгами «во спасение души». Одной из первых на эту ситуацию отреагировала известная защитница нравственности, актриса и радиоведущая Яна Поплавская.

Фото: Фото:iStock/ablokhin

В интервью с пранкером Соряном Поплавская прямо призвала контролирующие органы обратить внимание на поведение матери Наташи Королевой. И видео заинтересовались сначала ФСБ, а затем и сотрудники МВД.

«Где секс – там украинка»: с кем Жан-Клод Ван Дамм изменял жене и почему запрещал любовнице от него рожать
«Где секс – там украинка»: с кем Жан-Клод Ван Дамм изменял жене и почему запрещал любовнице от него рожать

За Украину и против зятя


Всем известно, что супруг Королевой Сергей Глушко (Тарзан) — бывший российский офицер и большой патриот. Артист выражает поддержку спецоперации и российским военным, в то время как мать Королевой заняла сторону Украины. На концерт Ирины Билык «Мама Люда» пришла в одежде, символизирующей украинский флаг, а после выступления Порывай громко выкрикивала националистические лозунги со сцены и смеялась, когда ее зятя публично оскорбляли.

За время спецоперации на украине Людмила Порывай сильно радикализировалась. Выходки матери Королевой не могли быть не замечены Тарзаном и между родственниками состоялся серьезный разговор. После него «Мама Люда» отписалась от своего зятя в соцсетях.

Как отреагировала Наташа Королева на поведение матери


Наташа Королева и Сергей Глушко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певица по поводу специальной операции никогда не делала открытых заявлений. Лишь однажды она призналась, что была бы рада посетить Киев, чтобы побывать на могиле своей бабушки. Королева не собирается ругаться ни с мамой, ни с кем-то из своих родственников из-за политических взглядов. В семье она выбрала роль дипломата.

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», — писала артистка в личном блоге.
Исполнительница долго отмалчивалась по поводу Украины. Однако, на одном из концертов в Кремлевском дворце Наташа Королева вышла на сцену с танцорами, одетыми в цвета российского триколора. Все присутствующие поняли, что таким образом она выразила поддержку своему мужу и, по сути, попрощалась с Незалежной. Несмотря на то, что ее мама публикует фотографии на фоне украинского флага, дочь выступает с российским.


Читайте также:

«Да пошел ты!»: Николай Басков угодил в центр скандала — кто пригрозил ему судом и что связывало артиста с Бузовой

«Двойные стандарты»: Пригожин высказался о сложившейся в шоу-бизнесе ситуации

Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали
#концерт
#флаг
#видео
#мать
#певица
#танцы
#патриот
#интервью
#новости
#киев
#украина
#скандал
#статьи
Разводится с молодой женой из-за ушей: из-за чего Цекало резко сдал и что происходит в его браке
24 ноября 2024, 16:16

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

В 2018 году в личной жизни шоумена и продюсера Александра Цекало произошли значительные перемены. Неожиданно для всех он развелся с женой Викторией Галушко и закрутил роман с некой Дариной Эрвин. Вскоре Цекало принял решение переехать в Штаты, где женился на Эрвин. В последнее время появились слухи, что Цекало разводится с 33-летней супругой из-за неудачных пластических операций.
О том, что стало причиной возможного распада брака Цекало, кто такая Дарина Эрвин и почему ей приписывают психические расстройства, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такая Дарина Эрвин


Про Дарину известно совсем немного. Она родилась и большую часть жизни прожила в Казахстане. Семья жила очень скромно, но вскоре мать Дарины смогла переехать в США, где вышла замуж за очень состоятельного человека. Именно на деньги отчима Эрвин сделала первую пластическую операцию, с которой и начался ее долгий путь изменения внешности.

Брак с Александром Цекало


Знакомство и брак с российским шоуменом родные Дарины одобрили практически моментально. Все были счастливы, в особенности отчим, который смог наконец снять себя дорогостоящее содержание падчерицы.

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

Однако друзья Цекало пытались открыть ему истинное положение дел, уверяя, что Дариной двигает лишь финансовый расчет. Но Александр предпочел разорвать отношения со многими своими старинными друзьями и коллегами.

С того времени прошло шесть лет. В СМИ периодами всплывала информация о жизни супругов. Дарина писала свои картины, Цекало занимался продюсированием. Однако некоторое время назад в соцсетях стали всплывать снимки Эрвин, где она выглядела сильно похудевшей. Причем настолько, что ее с трудом можно было узнать. Возможно, поведение супруга так сильно повлияло на Дарину, что она резко начала худеть и полностью изменила свой имидж.

«Огромные уши и жуткая худоба»: что стало причиной возможного распада брака Цекало


Спустя время молодая супруга шоумена шокировала общественность свежими снимками с огромными лопоухими ушами. Самой Дарине новый облик, вероятно, очень даже нравится. Стоит отметить, что сейчас в Азии существует тренд на лопоухость. Из-за чего многие девушки ходят с накладными силиконовыми ушами. Ходят слухи, что Дарина все же сделала пластику.

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

Но что об этом думает сам продюсер? Когда-то творческая личность покорила Цекало женственностью, утонченным чувством стиля, а теперь же все кардинально изменилось. Пользователи в сети задаются вопросом: а может, Александр уже давно развелся?

На данный момент нет никаких подтверждений того, что супруги разошлись. Примечательно, что в личном блоге эпатажной девушки на снимках стал регулярно появляться молодой человек.

Финансовые проблемы Цекало


Помимо бурных обсуждений внешности супруги шоумена, также ходят разговоры о его тяжелом финансовом положении. Об этом свидетельствуют и упаднические настроения мужчины. По словам очевидцев, он регулярно устраивает скандалы в общественных местах, срывается на продавцов в магазинах и случайных прохожих. Подробности сам Цекало старается не разглашать, однако за океаном финансовое положение некогда популярного продюсера сильно пошатнулось.

Читайте также:

«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети

Бизнес, пластика и отношения с 21-летним бизнесменом: как живёт 14-летняя дочь Веры Брежневой

«Так Вовка лежит...»: вдова Левкина расплакалась на могиле бывшего солиста «На-на»
#сша
#деньги
#изменения
#семья
#мать
#сми
#брак
#супруги
#картины
#человек
#мужчины
#отношения
#пользователи
#информация
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вдова Левкина дала первое интервью: неприятная правда о группе «На-На» вскрылась после долгого молчания
24 ноября 2024, 11:42

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Вдова Владимира Лёвкина, певца группы «На-на», Марина Ичетовкина дала свое первое интервью после его скоропостижной смерти. О чем вспоминает Марина после похорон супруга в материале «Радио 1».


Группа «На-На» не помогала хоронить Лёвкина


Корреспондентам «Комсомольской правды» Марина рассказала, что Бари Алибасов вместе с коллективом группы «На-На» не оказали помощь в проведении похорон ее мужа. Вдова Владимира Лёвкина выразила благодарность всем, кто оказал ей помощь в организации похорон мужа. Владимира проводили достойно и красиво.

«И это был не коллектив группы «На-На», — пояснила Марина Ичетовкина корреспондентам «Комсомольской правды».

Напомним, в 1998 году Владимир Лёвкин, после окончания контракта, покинул группу «На-На». После смерти исполнителя Бари Алибасов заявил, что, пока Лёвкин не умер, ни он, ни группа о нём ничего не слышали.

Но позже знаменитый продюсер записал видеообращение, в котором его отношение к певцу было несколько иным.

«Я счастлив, что все-таки мне жизнь подарила этого прекрасного, талантливого человека. Я с ним долгие годы работал рядом, близко» — говорит Алибасов на видео.

Владимир Политов поддержал Алибасова. Известие о смерти коллеги, с которым он знаком более 30 лет, артисту было сложно принять, пусть и не работали уже давно на одной сцене.

«Это исключительно деловые отношения. В человеческом плане мы общались вполне нормально. Я написал Марусе, что если ей понадобится какая-либо помощь с нашей стороны, мы готовы помочь», — сообщил Владимир.
Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо) (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Вероятно, вдова Левкина решила не обращаться за помощью к бывшим коллегам мужа по личным причинам.

Ушел из жизни за сутки


В интервью Марина вспомнила, что первое беспокойство о состоянии Владимира выразила Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева. Во время телефонного разговора две подруги обсудили, что Владимир последние сутки чувствует себя плохо.

«Марина, мы у наших мальчиков верные жены — мы должны быть у руля, следить за их здоровьем. Ты померила ему давление?», — спрашивала Проскурякова у Марины.
Владимир Лёвкин по началу утверждал, что все хорошо и просто простуда разыгралась. Но скорую помощь в ту ночь Марина вызвала и медики решили госпитализировать артиста.

Алена Кравец: Светлане Светличной мешала ее красота
Алена Кравец: Светлане Светличной мешала ее красота
«Он не собирался умирать. Потому что, если человек это чувствует, он, наверное, хочет сказать любимому какие-то слова любви, попросить прощения. А он не собирался прощаться. Он просто уснул», — вспоминает вдова Лёвкина.
В больнице события развивались очень стремительно. В 18.00 того же дня Владимира в тяжёлом состоянии перевели в реанимацию, а в 22.00 его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Организм певца не смог справиться с повторно открывшейся онкологией и внезапно нагрянувшей простудой. 17 ноября 2024 года Владимир Лёвкин скончался.

«Мы, все его родные, хотим разобраться, вопросов много. Лечащие врачи сказали, что состояние в котором он был, при таком не умирают. Повышенное количество лейкоцитов как будто встретилась простуда и обострение. Все случилось за сутки», — недоумевает Марина Ичетовкина.

Читайте также:

«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети

Организатора «голой вечеринки» Игоря Мишина проверяют на связи с террористами

«Как отец и дочь»: 49-летий российский режиссёр сделал предложение 17-летней актрисе
#помощь
#жизнь
#режиссёр
#человек
#отношения
#интервью
#продюсер
#новости
#смерть
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бизнес, пластика и отношения с 21-летним бизнесменом: как живёт 14-летняя дочь Веры Брежневой
14-летняя дочь Веры Брежневой ответила на слухи о пластике
23 ноября 2024, 18:51

Сара Киперман (Фото: соцсети Сары Киперман)

Младшей дочери певицы Веры Брежневой Саре Киперман всего 14 лет, но у нее уже есть то, о чем только могут мечтать девушки гораздо старшего возраста: собственный бизнес, яркая внешность и серьезные отношения с парнем, который на 7 лет ее старше.
О том, как живет Сара Киперман, правдивы ли слухи о ее пластике и что думает Вера Брежнева о раннем романе своей дочери, расскажет редакция «Радио 1».

Девочка из семьи олигарха


Сара Киперман родилась в 2009 году в Киеве в семье известной исполнительницы Веры Брежневой и ее мужа Михаила Кипермана. Когда девочке было всего три года, родители развелись. В то время было множество слухов о том, что причина развода пары была финансовой. Киперман задолжал банку крупную сумму денег в 2011 году, его имущество могло попасть под арест. Если бы это произошло, то долг должен был бы возвращать не только Киперман, но и его супруга. Поэтому Вера решила развестись, чтобы не платить его долги.

Общественность также говорила, что Киперману не нравилось постоянное отсутствие Брежневой в доме из-за гастролей, а также ее слишком откровенные наряды.

Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Семья бизнесмена тоже была не в восторге от его брака с Брежневой. Сама исполнительница никогда не комментировала причину развода с Киперманом, с которым прожила 6 лет.

После развода Сара осталась жить с мамой. Вера через некоторое время вышла замуж за своего продюсера Константина Меладзе. Поэтому Сара стала жить с мамой и отчимом. Тот сделал все, чтобы наладить отношения с падчерицей, и смог с ней подружиться.

А Михаил Киперман через время женился на дизайнере ювелирных украшений и модели Алёне Гайваненко, которая в браке с ним родила троих детей. Алёне удалось построить хорошие отношения с девочкой. Сара даже называла ее «мамой».

Впервые на публику Сару Киперман вывела мать в 2017 году на неделе моды. Стоит отметить, что в 2020 году Брежнева рассказала, что дочь очень быстро развивается физически и уже догнала мать по росту, поэтому они начали меняться одеждой друг с другом. Сара повзрослела крайне быстро, внешне она всегда выглядела намного старше своего возраста.

Люксовая жизнь Сары Киперман


Сегодня Сара Киперман живет в Швейцарии, возможно, вместе с папой, его супругой и детьми. Но также известно, что они много путешествуют. Сара регулярно посещает дорогие рестораны, носит эксклюзивную одежду и дорогие ювелирные украшения. В соцсетях девушка в платьях экстремально короткой длины, демонстрируя глубокое декольте.

Сара Киперман (Фото: соцсети Сары Киперман)

Киперман также очень любит макияж, это одна из причин, из-за которой ее часто критикуют подписчики. Аудитория обвиняет ее в том, что в свои 14 лет она выглядит на 20 лет и старше.

14-летняя дочь Брежневой и ее роман с 21-летним сыном бизнесмена


Летом этого года Сара Киперман оказалась в центре внимания, когда стало известно о том, что у нее есть молодой человек. 14-летняя девушка встречается с 21-летним Андреем Андерсеном. Его отец бизнесмен Павел Бенедиктов. Молодой человек решил поменять фамилию, поскольку живет в Англии. Андрей основал фирму Intersson, которая специализируется на программировании, оказании консалтинговых и IT-услуг для бизнеса.

Примечательно, что молодые люди уже давно вместе. Еще в 2022 году девушка публиковала фотографию с Андерсоном, где она стоит с большим букетом. Киперман тогда писала, что они отмечали годовщину отношений. Можно сделать вывод, что в начале отношений девушке могло не быть и 12 лет.

Сара Киперман (Фото: соцсети Сары Киперман)

В соцсетях информация о таких отношениях вызвала большие обсуждения. Однако похоже, что знаменитая мама не видит ничего плохого в романе этой пары.

Обладательница собственного бизнеса с 12 лет


В свободное от учебы время Сара занимается фитнесом, теннисом и увлекается диджеингом. Сара Киперман не только выглядит старше своих лет, но и образ жизни ведет как абсолютно взрослая девушка. Когда ей было всего 12 лет, то она стала владелицей собственной студии дизайна интерьера Laudrea, которая специализируется на обустройстве разного вида помещений. Сара также мечтает поступить в институт моды и дизайна Марангони в Милане.

Слухи о пластике


Младшая дочь Веры Брежневой ранее прокомментировала слухи о своей внешности в социальных сетях. Киперман опровергла информацию о пластических операциях. По словам девушки, ее красота — это дар природы. Сара выразила благодарность своим родителям за гены и уход за кожей лица, отметив, что не прибегала к использованию филлеров и ботокса.

Читайте также:

Новая муза: Раскрыты подробности личной жизни Меладзе после разрыва с Брежневой

«Две змеи»: что Джанабаева рассказала о жизни Брежневой после развода с Меладзе и как продюсер унизил экс-супругу

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе
#деньги
#ребёнок
#дело
#арест
#семья
#имущество
#соцсети
#украшения
#змеи
#предприниматель
#математика
#жизнь
#долги
#родители
#мать
#певица
#красота
#бизнесмен
#рестораны
#семьи
#человек
#it
#отец
#отношения
#интервью
#дома
#девочка
#информация
#уход
#мама
#продюсер
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети
Татьяна Брухунова рассказала, как жила в период безденежья
23 ноября 2024, 15:03

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Жена легендарного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова открыто рассказала о том, как она жила в период безденежья и раскрыла иные подробности своей жизни.
О том, как Брухунова жила в бедности до брака с Петросяном, почему она оставила детей и как сейчас живет одна из самых заметных столичных модниц — в материале «Радио 1».

Кем была Татьяна Брухунова до брака с Евгением Петросяном


Татьяна Брухунова родилась в Туле 13 марта 1989 года. После школы она приехала в Москву и поступила в Институт культуры и искусств на факультет «менеджмента». Во время учебы она проходила практику в Театре эстрадных миниатюр, которым руководит Евгений Петросян.

После окончания института Татьяна ещё какое-то время подрабатывала фотографом на концертах юмористов, вела социальные сети, пока в один из дней не получила должность администратора сайта Елены Степаненко. Доверие к молодой практикантке было настолько высоким, что юмористка даже приютила Брухунову в своём доме. Постепенно Татьяна стала вникать и в рабочие процессы Евгения Петросяна. Буквально за считанные месяцы он назвал девушку «правой рукой» и сделал её директором Театра миниатюр.

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

На новом посту тулячка быстро освоилась и взяла в свои руки не только организацию гастролей и деловых встреч, но и личной жизни Петросяна. Ему — 79, ей — 35. Однако «возраст ничего не значит, если речь идёт о настоящей любви», так отношения с Петросяном комментировала сама Брухунова.

«Помолодела на 10 лет»: Волочкова удивила фанатов новым имиджем и намекнула на роман
«Помолодела на 10 лет»: Волочкова удивила фанатов новым имиджем и намекнула на роман

Сначала поползли слухи о том, что Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не живут вместе. Поклонники были озадачены такой информацией, да и юмористы никак не комментировали это. Но через время молоденькую ассистентку и легендарного юмориста все чаще стали замечать на публике.

В 2018 году Татьяна вышла перед разъярённой публикой в эфире передачи «Эксклюзив»: «Не виноватая я! Он сам пришёл…» Брухунова подтвердила роман с Петросяном, а также заявила, что «они сошлись — вода и камень» уже после того, как супруги разъехались. И произошло это якобы в 2013 году.

Елена Степаненко хранила молчание и никак не комментировала ситуацию с разводом. Лишь в феврале 2020 года она впервые высказалась. По ее словам, развод с Петросяном стал для неё настоящим испытанием. Юмористка, как мудрая и опытная женщина, давно простила бывшего мужа и даже молится о его здоровье.

«Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идёт верным путем, ради Бога! Мы поговорили, он сказал, что хочет начать новую жизнь. Я сказала: «Ради Бога!» — и отпустила его в эту новую жизнь», — сказала артистка.

В конце 2019 года появились новости, что Петросян и Брухунова официально поженились. Тогда же в одном из выпусков программы «Пусть говорят» появились кадры с шикарной квартирой в самом центре Москвы, в которой была оборудована детская.

Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна


В начале 2020-го Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уехали в Дубай. Журналисты заметили пару около частного медицинского центра. Появились слухи, что они прибегли к суррогатному материнству, поскольку Брухунова на снимках демонстрировала стройную фигуру.

В сентябре знаменитый юморист опубликовал снимок с сыном на руках.

Евгений Петросян (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

13 марта этого года супруга Петросяна ошарашила общественность, выложив в личный блог фотографию, на которой она держит на руках новорожденную девочку.

Как Брухунова жила в период безденежья


Сегодня Татьяна Брухунова — завсегдатай театральных премьер, любительница хороших ресторанов и любительница модных нарядов дорогих брендов. Однако так было не всегда. Когда-то о походе в модный ресторан и сумке Chanel Татьяна могла только мечтать.

Недавно в соцсетях поклонники поинтересовались у жены Петросяна, были ли у нее в жизни периоды безденежья и как она с этим справлялась.

«Конечно, — не стала скрывать Татьяна. — У всех «понаехавших» был такой период. Как справлялась? Жила по средствам и много работала», — поделилась с подписчиками Брухунова.

Почему Брухунова бросила детей и улетела в Африку


В блоге Татьяна регулярно демонстрирует подписчикам, какую активную жизнь она проживает. Но на снимках с поездок Брухунова часто одна. Ни мужа, ни детей на радостных фотографиях нет. Недавно она вновь путешествовала по странам Африки в одиночестве, оставив Петросяна с детьми.

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Реакция общественности не заставила себя ждать: многие отмечают, что пока Татьяна исследует мир, Евгений занят детьми. На критику из-за этой поездки Брухунова ответила, что у неё нет намерения везде брать с собой детей.

«Зачем это необходимо?» — спрашивает она.

В путешествии Брухунова отдыхала по-настоящему. Её соцсети заполнены фотографиями из этой поездки, в том числе с дегустации изысканных вин.

Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
Ещё один повод, по которому женщина регулярно получает критику, это её образы, которые она называет «луками». Несмотря на необычные наряды, Татьяна считает себя иконой стиля. Однако многие считают, что её одежда больше подошла бы пожилым дамам.

Читайте также:

«Как отец и дочь»: 49-летий российский режиссёр сделал предложение 17-летней актрисе

«Так Вовка лежит...»: вдова Левкина расплакалась на могиле бывшего солиста «На-на»

«Забыл, как делать детей»: тайна рождения дочери Петросяна и за что он назвал Степаненко ведьмой
#радио 1
#дети
#соцсети
#женщина
#жизнь
#возраст
#одежда
#супруги
#отец
#кадры
#поездки
#отношения
#дома
#мир
#люди
#ресторан
#юмор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Как отец и дочь»: 49-летий российский режиссёр сделал предложение 17-летней актрисе
49-летий российский режиссёр Марк Горобец сделал предложение 17-летней актрисе
23 ноября 2024, 13:32

Александрина Олексюк и Марк Горобец (Фото: соцсети Александрины Олексюк)

49-летний режиссер фильма «Тур с Иванушками» Марк Горобец сделал предложение начинающей 17-летней актрисе Александрине Олексюк. О помолвке стало известно после того, как девушке исполнилось 18 лет.
О том, как начинались отношения пары с 30-летней разницей в возрасте, что об этом говорят психиатры и как отреагировали на эту помолвку в Госдуме, расскажет редакция «Радио 1».

«Выглядит как 10-летний ребенок»: что известно об Александрине Олексюк


Александрина Олексюк родилась 14 ноября 2006 года в Урюпинске. Девочка хорошо училась в школе, занималась бальными танцами и различными видами спорта.

В то же время Александрина начала посещать творческие курсы и ходить по кастингам. Миловидную миниатюрную девушку быстро заметили. По данным ее актерской анкеты, Олексюк при росте 160 см весит 42 кг. Ее актерская карьера началась в рекламе, а в 2022 году она впервые попробовала себя в кино. Агентом Александрины стала ее мама Наталья.

Олексюк также играла эпизодические роли в резонансных и известных сериалах. В ее фильмографии имеются такие проекты как «Внутри убийцы» и «Плейлист волонтера». В прошлом году Александрина получила главную роль в фильме «Тур с Иванушками», где режиссером проекта был именно Марк Горобец.

Фото: соцсети Александрины Олексюк

«Три развода и дочь старше невесты»: чем известен Марк Горобец


Марк Горобец родился 30 мая 1975 года в Киеве. Его первой масштабной работой стал сериал «Закрытая школа», который прославил Агату Муцениеце и Павла Прилучного. С актерами Горобец работал и после — с Павлом в криминальной драме «Желтый глаз тигра», а с Агатой — как раз на «Туре с Иванушками».

Режиссер был уже трижды женат. Первую жену звали Юлией (она умерла в 2017 году), в 2005 году у них родилась дочь Алла, которая сейчас лишь на год старше его новоиспеченной невесты. В 2009 году избранницей Марка стала актриса Светлана Устинова.

Их роман также начался на съемочной площадке. Светлана тоже была младше Марка, однако разница в возрасте составила всего семь лет. «Служебный» брак продержался только несколько лет. После чего Горобец снова влюбился в актрису, с которой на тот момент работал — Марию Шерстобитову. Поженились они в 2018 году, а вот когда именно развелись, точно неизвестно.

Как начинались отношения


Совершеннолетие Олексюк отметила в ноябре 2024 года — но к тому времени ее роман с Горобцом был в самом разгаре. Еще весной в своих соцсетях девушка делала неоднозначные посты, которые посвящались режиссеру проекта, в котором она снималась.

Александрина называла Марка тем человеком, который делает ее счастливой и дарит невероятные эмоции, и призналась, что она очень сильно его любит и ценит. В тот же период актриса и режиссер вместе появились на публике.

Фото: соцсети Александрины Олексюк

В августе Горобец сделал Олексюк предложение на озере Рица. Правда о помолвке пара объявила только тогда, когда девушке уже исполнилось 18.

Психиатр объяснил помолвку 49-летнего режиссера и его 18-летней возлюбленной


Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru прокомментировал помолвку 49-летнего Марка Горобца и 18-летней актрисы Александрины Олексюк. По его мнению, режиссеры нередко оказывают давление на юных актрис, заставляя их вступать в отношения.

«Это такая милая традиция. Вспомните: Сергей Соловьев и Татьяна Друбич, Эмиль Лотяну и девушка Беляева, которой было 15 лет. К сожалению, это наши Харви Вайнштейны, которые пользуются положением. Они принуждают молодых женщин», — приводит слова специалиста NEWS.ru.

Шуров добавил, что подобные мужчины без стеснения используют свое положение. В этом случае речь идет не о влечении к неосознанным детям, а скорее о давлении со стороны маэстро на неопытную актрису, заключил психиатр.

Реакция Госдумы


Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей раскритиковал поступок 49-летнего режиссера.

«Если это не что-то похожее на форму педофилии, то что это? Пятидесятилетний мужик делает предложение и целует в губы 17-летнюю девочку-подростка, больше похожую на ребенка, нежели на женщину. А что предшествовало этому событию? Куда смотрят родители этой девочки, ее окружение, друзья? Закончила ли она школу? Что это вообще происходит?», — цитирует депутата Общественная Служба Новостей.

По словам Милонова, данное событие является растлением. Парламентарий заключил, что все органы должны обратить на это внимание.

Читайте также:

«Так Вовка лежит...»: вдова Левкина расплакалась на могиле бывшего солиста «На-на»

Адвокат объяснил, в каком случае суд оставит сына Муцениеце с Прилучным

«Мы счастливы, что вы узнали»: кто станет отцом ребенка Ольги Бузовой и что рассказала ее мать
#школа
#ребёнок
#кино
#образование
#родители
#мать
#режиссёр
#брак
#шоу
#мужчина
#актриса
#отношения
#интервью
#девочка
#мама
#психиатр
#карьера
#эмоции
#сериал
#девушка
#виталий милонов
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это пиар-ход»: 26-летняя Разият Салахова прокомментировала помолвку с Гуфом
Невеста Гуфа 26-летняя Разият Салахова о помолвке: Это пиар-ход наш
23 ноября 2024, 12:16

Гуф/Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Российский рэпер Гуф в пятницу сделал предложение своей 26-летней возлюбленной Разият Салаховой прямо во время концерта в Москве. Девушка опубликовала видео в своих соцсетях и ответила на вопросы подписчиков.
«Я просто говорил, что не женюсь никогда больше, я хочу жениться опять», – заявил певец прямо на сцене.
Девушка в комментариях к видео прокомментировала обвинения в том, что их роман якобы распиарен. «Реально. Это пиар-ход наш», – пошутила Разият. После, уже более серьёзно, она добавила, что предложение её сделал не Алик – неадекватное альтер-эго певца, – а лично Алексей Долматов (настоящее имя исполнителя).

Затем Салахова решила запутать своих подписчиков, отметив под одним из комментариев, что тоже верит в возвращение Гуфа к экс-супруге Айзе-Лилуне Ай. А на вопрос о том, приняла ли она предложение, ответила, что из-за шока ничего не смогла сказать.

Позднее Telegram-канал SHOT писал, что по окончании концерта Гуф и его возлюбленная сели в автомобиль, прокатились по Москве и поехали в клинику, где рэпер проходит курс лечения от наркотической зависимости.

Читайте также:

«Перекрестная зависимость»: Нарколог рассказал про психическое расстройство Гуфа

Суд разрешил Гуфу давать концерты на время расследования

На рэпера Гуфа завели уголовное дело после конфликта в Апрелевке
#певец
#уголовное видео
#девушка
#свадьба
#концерт
#соцсети
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Так Вовка лежит...»: вдова Левкина расплакалась на могиле бывшего солиста «На-на»
23 ноября 2024, 11:41

Марина Левкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина спустя несколько дней после похорон вернулась на кладбище, где покоится ее муж, и не смогла сдержать слез после того, как увидела цветы от многочисленных поклонников и близких людей. Об этом она сообщила в личном блоге.
Несмотря на ужасную погоду, Марина пришла на могилу любимого мужа. Когда она подошла к месту захоронения, то увидела множество цветов, которые стояли в несколько рядов. Вдова решила показать увиденное аудитории в соцсетях, но когда она включила камеру, эмоции захлестнули ее так, что она смогла лишь обрывками донести мысль и повторяла имя покойного супруга.

«Так Вовка лежит, его вид… Просто не передать словами, посмотрите, сколько венков, там еще, там… Несколько рядов… Мой артист, мой самый любимый муж», — не сдерживая слез говорила женщина.

Марина назвала произошедшее выражением чистой любви от многочисленных фанатов. По ее словам, они делали Владимира счастливым. Женщина продолжает вести личный блог в социальных сетях и публикует много совместных фото вместе с любимым мужем.

Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов
Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов

Напомним, Владимир Левкин скончался рано утром 17 ноября. Об этом сообщила его супруга Марина. Смерть исполнителя стала неожиданностью для его друзей, близких и поклонников. Предварительной причиной ухода Левкина из жизни назвали онкологию лимфатической системы.

Читайте также:

Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов

Конфликт с Алибасовым, 20 лет борьбы с раком, измена жены: умер кумир молодежи 90-х из группы «На-На» Владимир Левкин

Названа причина смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина
#смерть
#женщина
#фото
#церемония
#артист
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали
SHOT: Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали
23 ноября 2024, 09:12

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, ей назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесённого бронхита. Отмечается, что у знаменитой актрисы онкологическое заболевание лёгкого, по этой причине любая простуда может стать смертельно опасной.

В конце лета этого года Дружинина попала в больницу с пневмонией.

Читайте также:

Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн

Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов

Подарок Лужкова уйдет с молотка: Ротару в очередной раз плюнула в душу россиянам
#актриса
#кино
#больница
#госпитализация
#врачи
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Да пошел ты!»: Николай Басков угодил в центр скандала — кто пригрозил ему судом и что связывало артиста с Бузовой
22 ноября 2024, 17:54

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Николай Басков неожиданно оказался в центре конфликта с постоянным членом жюри песенного проекта — фониатром Львом Рудиным. Известный своей строгой позицией и объективностью, Рудин, вопреки мнению зрителей и коллег, отказался поддержать начинающую певицу Арпи Абкарян, чем возмутил Народного артиста. Подробности скандала в материале «Радио 1».

Скандал Баскова в эфире телешоу


Фониатр стал одним из немногих членов жюри, кто проигнорировал артистические способности девушки и не нажал на кнопку. На первый взгляд, это могло показаться вопросом вкуса, но ситуация быстро вышла из-под контроля: между двумя профессионалами разразилась горячая дискуссия, которая привела к громкому скандалу.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором Басков выражает недовольство члену жюри в грубой форме и затем стремительно покидает съемочную площадку.

«А че вы на меня орете? Че ты на меня орешь?! Да пошел ты! Не выйду на сцену, пока он тут будет. Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем! Вы всегда себя так вели, мы вас пять сезонов терпели! Вот это ваше: „Кто я такой? Фониатр! В горло заглядываю“. Нужно вести себя нормально. Я не буду шоу продолжать. Все, до свидания!» — категорично расставил все точки над “i” Басков и поспешил удалиться.

Теперь, по информации СМИ, скандал между Басковым и Рудиным может получить новый поворот: фониатр решил подлить масла в огонь, заявив о возможности подачи судебного иска против артиста.
«Возможно, мы сможем с Николаем прийти к какому-то соглашению и избежать судебных разбирательств», — предположил фониатр, но не исключил, что дело может дойти до суда.

«Мы счастливы, что вы узнали»: кто станет отцом ребенка Ольги Бузовой и что рассказала ее мать
«Мы счастливы, что вы узнали»: кто станет отцом ребенка Ольги Бузовой и что рассказала ее мать


Лев Рудин: чем известен

Лев Рудин (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 1»)

Лев Борисович Рудин — известная фигура в музыкальной среде. Фониатр, которого боятся многие артисты, его строгие комментарии и бескомпромиссная критика давно вызывают недовольство среди звезд. Рудин не раз становился участником конфликтов с другими членами съемочной группы: многие коллеги пытались убедить его изменить подход, но он оставался непреклонным. В ответ на обвинения Баскова он уверенно заявил, что не повышал голос на прославленного артиста.

«Со своей стороны Баскову ничего ни плохого, ни хорошего я не сказал!» — комментирует Лев Борисович. Однако, судя по реакции Николая, сказано было достаточно, чтобы вывести его из равновесия.

Кроме того, по словам фониатра, даже в ситуации, когда между ним и Николаем произошел накал страстей, он пытался сохранять невозмутимость и профессионализм. По словам Рудина, он не сделал ничего, что бы вывело Баскова из себя.

В соцсетях на фоне всего увиденного развернулись нешуточные баталии. Одни комментаторы активно поддерживают Николая Баскова и утверждают, что золотому голосу России давно пора было поставить Рудина на место. Другие уверяют, что Басков зря дал волю эмоциям, а теперь Рудин может устроить Баскову нешуточную встряску.

«Выгнать с телеэкрана этого специалиста», «Такое высокомерие, что бедный Коля уже не выдержал, «Сколько можно это терпеть? Басков еще долго держался», — писали комментаторы.

Сам Николай Басков видео со своим участием пока так и не прокомментировал.


Ольга Бузова: (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ссора с Бузовой


На фоне разборок Николая Баскова с фониатром Львом Рудиным фолловеры вспомнили и другую, не вполне однозначную историю полугодовой давности. На закрытой вечеринке одного музыкального телеканала артист неосторожным словом довел до слез Ольгу Бузову. Острая на язык телеведущая за словом в карман не полезла и записала Баскову слезное видео, на котором обвинила его во всех грехах. Однако сейчас между артистами вновь установились теплые отношения.

Читайте также:

Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»

«Родила отвратительных людей»: почему Светличную отказались хоронить рядом с мужем и сыном, откровения невестки

Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом
#дело
#видео
#сми
#скандал
#язык
#шоу
#артист
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате