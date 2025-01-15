Застала мужа с другой и появилась в 75 лет с Прохором Шаляпиным: многочисленные браки и романы Татьяны Судец

Телеведущая Татьяна Судец (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)
Биография Татьяны Судец
Татьяна Буранцева родилась и выросла в Москве в приличной трудовой семье. Её отец работал в горячем цехе, а мать была бухгалтером. Жили непросто: сначала в бараке, потом в вагоне поезда, пока не получили комнату в общежитии.
Скромность, которую в те годы считали главным качеством для девочек, не была сильной стороной Татьяны. В школе учителя жаловались на её хулиганство и драки с одноклассниками. Однажды с девочкой произошёл серьёзный несчастный случай: загорелось её платье, и 75% тела покрылось ожогами. Благодаря стараниям врачей и матери, которая взяла на себя реабилитацию, девочка смогла восстановиться.
После школы Татьяна поступила в энергетический институт. Она мечтала стать артисткой и планировала поступать в Гнесинское училище, но мать настояла на более надёжной профессии. Так Татьяна получила диплом инженера-радиофизика.
Однако работать по специальности она долго не стала. Зарплата инженера в начале 60-х составляла 130 рублей, но сценическая мечта оказалась сильнее любых денег. Татьяна решила попробовать себя на телевидении. Претендентов на место диктора было больше тысячи, но она прошла конкурс.
«Как меня взяли, до сих пор удивляюсь. За непосредственность, наверное. В лотерею жизни я выиграла свою любимую профессию — диктор», — отметила Татьяна в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Её карьера началась с программ «Время», «Умелые руки» и «Больше хороших товаров». А настоящую популярность и любовь зрителей Татьяна обрела в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Интересно, что зарплата начинающего диктора тогда составляла всего 70 рублей — почти вдвое меньше, чем на заводе.
Личная жизнь Татьяны Судец
Татьяна Буранцева впервые вышла замуж рано. Молодой человек, который ей действительно нравился, поцеловался с другой, и назло всем Татьяна приняла предложение своего поклонника — Анатолия Грушина. Однако она его не любила.
Анатолий оказался хорошим мужем: сотрудник НИИ, интеллигент, заботился о Татьяне, исполнял её желания, был внимательным отцом. Мужчина старался сохранить брак, не хотел давать Татьяне развод, прося её всё тщательно обдумать. Но спустя семь лет их союз распался. На тот момент девушке было 25 лет.
«Я прожила в браке семь лет — у меня чего-то со всеми мужьями именно по семь получается. Жизни с Грушиным давно уже никакой не было, но мне мама все кудахтала: "Как это так разводиться?!! У нас так не принято!" Но развод все же случился: я, имея на руках сына Андрюшку, очутилась опять в коммуналке», — рассказала Судец.
Второй муж телеведущей
Почти сразу после развода в жизнь Татьяны пришла новая любовь. На фестивале советско-монгольской молодёжи она познакомилась с Владимиром Судцом, сыном маршала авиации. Молодой военный переводчик произвёл на неё сильное впечатление, и их страстный роман быстро перерос в брак.
У них родилась их дочь Дарья. Казалось бы, высокий статус семьи Судцов должен был обеспечить молодожёнам комфортную жизнь. Однако в реальности всё было иначе: сначала пара жила в коммунальной квартире, и только спустя время свёкр помог им с жильём.
«Пока однажды папа-маршал с мамой Галиной Николаевной не пришёл к нам в гости и не споткнулся у входной двери о пьяного в дымину соседа. Я и говорю: "Да перешагивайте через него, не бойтесь!" И когда папа увидел, в каких условиях мы живем, помог сделать квартиру. Тем более к тому моменту у нас с Вовой уже планировалась дочь Даша», — вспоминает Татьяна.
Их брак распался тогда, когда Татьяна, вернувшись из командировки, застала мужа с другой.
«Мне пришлось отдать Вове три тысячи рублей отступных. А что касается вещей, то все нужные ему он забрал, пока я была в Японии. А для того чтобы он не претендовал на квартиру, мне пришлось продать всё, что у меня было ценного, да и мама моя помогла эту сумму собрать. Вещи — это всё ерунда. Самое главное, что он ушёл!», — сказала она.После развода артистка решила оставила фамилию бывшего мужа, так как зрители уже запомнили её как Судец.
Третья любовь «тёти Тани»
«Я долго терпела, лечила его. Я — профессор по алкоголизму. Знаю, что такое "бытовой" пьяница — у меня второй муж был таким, а третий — хронический алкоголик», — поделилась диктор в документальном фильме «Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю судьбу»
В итоге Татьяна всё же развелась с мужем, а через год 49-летний Михаил скончался.
«Мне было 47, ему — 49. Лучше Миши никого нет, а хуже — мне не нужно», — сказала Судец.
Похоронила сына
Татьяна Буранцева пережила не только сложные отношения, но и тяжёлые утраты, которые оставили глубокий след в её жизни. Ещё в детстве она слышала, что на её семье лежит проклятье — мужчины в роду по материнской линии часто погибали.
Первым большим ударом для Татьяны стала смерть её брата Анатолия, которого убил пьяный сосед. Не успела она оправиться от этой трагедии, как не стало её отца — он скончался от сердечного приступа. Но самой страшной потерей для неё стала гибель её 24-летнего сына в 1992 году.
«Помню, как ехала с работы, и начали течь слезы. Просто так, не понимала, что происходит. Когда вернулась домой, узнала, что сын куда-то уехал. Потом прошла ночь, ещё один день, второй, а он так и не появился. Его нашли только через месяц», — рассказала Судец.
Из чувства ответственности перед зрителями Татьяна Буранцева продолжала работать в эфире, несмотря на личные трудности. За её ослепительной улыбкой скрывались настоящие эмоции, которые она старалась не показывать публике.
«Коллеги смотрели на меня и шептались: "Смотри-ка, улыбается. Даже смерть сына ее не тронула". А я и правда улыбалась. Заходила в кадр и старалась забыть все, что произошло», — сказала диктор.
Отношения с Прохором Шаляпиным
Татьяна больше не выходила замуж. Однако несколько раз её видели вместе с Прохором Шаляпиным на различных мероприятиях, что вызвало слухи о возможном романе. Однако, как оказалось, это было скорее частью пиар-акции.
В этом году артистке исполнилось 77 лет. Ведущая редко появляется на телешоу, не ведёт соцсети и почти не общается с журналистами. Однако она активно поддерживает близкие отношения со своей дочерью и тремя внуками.
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