«От него несет»: Бари Алибасов опозорил Юрия Лозу

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
В новом интервью продюсер Бари Алибасов прошелся по певцу Юрию Лозе. Заслуженный артист в оскорбительной форме объявил, что композитор плохо следит за личной гигиеной.
По словам Алибасова, исполнитель хита «Плот» не принимал душ перед выходом на сцену во время гастролей «Интеграла». Из-за этого его якобы сторонились другие артисты, утверждает 77-летний продюсер.
Алибасов уточнил, что Юрий Лоза все время стоял на расстоянии 6−10 метров от артистов, поскольку «от него воняло».
Продюсер уверяет, что певца долгое время уговаривали помыться, однако он якобы ходил в душ раз в три года.
Ранее сообщалось, что певец Юрий Лоза готов назвать Филиппа Киркорова трусом, если окажется, что именно он препятствует концертам Лолиты Милявской. К тому же, Лоза между делом снова проехался по исполнительнице Клаве Коке, назвав ее бесталанной.
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«Тот же Лоза выходит на сцену вонючий. Невозможно стоять рядом. Весь грязный. Все вот эти вот манжики [манжеты], все черное, весь черный. От него несет», — откровенничал Бари в беседе с NEWS.ru.
Алибасов уточнил, что Юрий Лоза все время стоял на расстоянии 6−10 метров от артистов, поскольку «от него воняло».
Продюсер уверяет, что певца долгое время уговаривали помыться, однако он якобы ходил в душ раз в три года.
Ранее сообщалось, что певец Юрий Лоза готов назвать Филиппа Киркорова трусом, если окажется, что именно он препятствует концертам Лолиты Милявской. К тому же, Лоза между делом снова проехался по исполнительнице Клаве Коке, назвав ее бесталанной.
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Ольга Енгалычева