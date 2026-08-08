«Хрен и стайлер Dyson»: Стало известно, что Максим Галкин* включил в свой райдер
Юморист Максим Галкин* включил в райдер для зарубежных гастролей блюда русской кухни. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, организаторы должны обеспечить Галкину* пирожки с мясом, капустой и картофелем, нарезку из говяжьего языка, печенье курабье, фрукты, горчицу и хрен.
Из напитков артист запросил литр натурального ягодного морса и бутылку белого полусухого вина категории не ниже DOC (Испания), AOC (Франция) или DOCG (Италия). Помимо питания, список содержит технические и бытовые требования.
Организаторам необходимо предоставить юмористу стайлер Dyson Airwrap с круглой насадкой, упаковку медицинских масок, бокал для коньяка и новый коврик для переобувания.
Ранее Максим Галкин* высказался о браке с 77-летней Аллой Пугачёвой. Юморист назвал его «не проблемой».
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