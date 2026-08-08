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«Хрен и стайлер Dyson»: Стало известно, что Максим Галкин* включил в свой райдер

Максим Галкин* включил блюда русской кухни в райдер для выступлений за рубежом
Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* включил в райдер для зарубежных гастролей блюда русской кухни. Об этом сообщает РИА Новости.



Согласно документу, организаторы должны обеспечить Галкину* пирожки с мясом, капустой и картофелем, нарезку из говяжьего языка, печенье курабье, фрукты, горчицу и хрен.

Из напитков артист запросил литр натурального ягодного морса и бутылку белого полусухого вина категории не ниже DOC (Испания), AOC (Франция) или DOCG (Италия). Помимо питания, список содержит технические и бытовые требования.

Организаторам необходимо предоставить юмористу стайлер Dyson Airwrap с круглой насадкой, упаковку медицинских масок, бокал для коньяка и новый коврик для переобувания.

Ранее Максим Галкин* высказался о браке с 77-летней Аллой Пугачёвой. Юморист назвал его «не проблемой».

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Ольга Щелокова

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