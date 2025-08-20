«Я вас проклинаю, мр**и!» Мошенники взломали Instagram* Иды Галич
Ида Галич заявила о взломе Инстаграма* и просила не переводить деньги мошенникам
Блогер и предпринимательница Ида Галич предупредила подписчиков о возможных мошеннических действиях в её аккаунте в Instagram*. В обращении, размещённом в телеграм-канале, Ида подчеркнула, что никогда не занимается сбором денежных средств. Она призвала не переводить средства по любым запросам.
Текст содержал эмоциональную реакцию на действия злоумышленников, предположительно пытающихся использовать аккаунт для незаконного сбора средств. Галич выразила резкое осуждение в адрес мошенников.
«У меня увели Instagram*, если там что-то будут просить, не переводите. Неуважаемые террорюги! Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. <...> Я вас проклинаю, мр**и! Если у меня из-за вас на нервах пропадёт молоко, я каждому оторву руки», - написала гневный пост в телеграм-канале Галич.Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Преступники звонят пенсионерам и предлагают им заменить цифровое ТВ, после чего запугивают их взломом аккаунта на портале «Госуслуги».