«Я вас проклинаю, мр**и!» Мошенники взломали Instagram* Иды Галич

20 августа 2025, 18:41

Ида Галич заявила о взломе Инстаграма* и просила не переводить деньги мошенникам

блогер Ида Галич (Telegram, @GALICH_onok)

Блогер и предпринимательница Ида Галич предупредила подписчиков о возможных мошеннических действиях в её аккаунте в Instagram*. В обращении, размещённом в телеграм-канале, Ида подчеркнула, что никогда не занимается сбором денежных средств. Она призвала не переводить средства по любым запросам.





Текст содержал эмоциональную реакцию на действия злоумышленников, предположительно пытающихся использовать аккаунт для незаконного сбора средств. Галич выразила резкое осуждение в адрес мошенников.

«У меня увели Instagram*, если там что-то будут просить, не переводите. Неуважаемые террорюги! Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. <...> Я вас проклинаю, мр**и! Если у меня из-за вас на нервах пропадёт молоко, я каждому оторву руки», - написала гневный пост в телеграм-канале Галич.