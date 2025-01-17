Потеряла миллионы, рассталась с Джигурдой и вернулась в Россию: нынешние жизненные обстоятельства Марины Анисиной

Актер Никита Джигурда с супругой фигуристкой Мариной Анисиной (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Судебные разбирательстваКонфликт начался после смерти Людмилы Браташ, когда её сестра оспорила завещание, утверждая, что Людмила ушла из жизни не по своей воле. Однако судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала травма головы, вероятно, полученная в результате падения.
В мае 2018 года суд вынес решение в пользу Джигурды и Анисиной, однако в 2022 году произошел неожиданный поворот: наследство было передано под управление Светланы Романовой.
Личная жизнь: от страсти до болиИстория любви Марины Анисиной и Никиты Джигурды также полна противоречий. Встретившись 17 лет назад, пара быстро связала свою судьбу узами брака, несмотря на протесты родственников. Их семейная жизнь была омрачена постоянными конфликтами, слухами о романах и физическим насилием. В 2016 году Марина приняла решение развестись, открыв миру о жестоком обращении со стороны Никиты.
Тем не менее, их отношения не завершились на этом. После развода они восстановили связь, что стало неожиданным поворотом для многих. В феврале 2021 года Никита объявил о готовности повторно жениться на Марине, вскоре пара официально расписалась. Однако, несмотря на это воссоединение, они продолжают жить раздельно, что вызывает постоянные обсуждения среди поклонников.
Новые горизонты: семья и спортСегодня жизнь Марины Анисиной сосредоточена на воспитании детей и их спортивных достижениях. Переезд в Турцию в 2023 году был обусловлен желанием обеспечить детям лучшие условия для занятий теннисом. Однако многие пользователи интернета восприняли это решение с недоверием.
Недавно Марина вернулась в Россию, сняв новую квартиру в Москве и найдя тренера для своих детей. Она уверяет, что с Никитой у них всё хорошо, и продолжает строить крепкие отношения с отцом своих детей.
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