Потеряла миллионы, рассталась с Джигурдой и вернулась в Россию: нынешние жизненные обстоятельства Марины Анисиной

У актрисы Елизаветы Боярской непростые отношения с публикой. Она мила и доброжелательна, но не спешит открываться общественности. Она часто говорит о нежелании показывать людям себя настоящую, а если и делится чем-то личным, то ограничивается общими фразами и малозначительными фактами.