«Мне нравится, что помнит»: Илья Соболев рассказал о мемном видео с Сябитовой

14 ноября 2025, 15:56

Илья Соболев прокомментировал мемный ролик с сыном Сябитовой

Илья Соболев (Фото: Instagram* / @sobolev_tut)

Комик Илья Соболев прокомментировал популярный ролик с сыном телесвахи Розы Сябитовой.





На нём он произносит «Да я сам решу, наверное. Сам решу. Сам решу-у-у». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





«Мне нравится, что она помнит это всё. В таком возрасте помнить такие длинные расстояния… Ну, она классная, пусть ещё раз приходит», — отметил Соболев.