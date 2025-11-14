«Мне нравится, что помнит»: Илья Соболев рассказал о мемном видео с Сябитовой
Илья Соболев прокомментировал мемный ролик с сыном Сябитовой
Комик Илья Соболев прокомментировал популярный ролик с сыном телесвахи Розы Сябитовой.
На нём он произносит «Да я сам решу, наверное. Сам решу. Сам решу-у-у». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
«Мне нравится, что она помнит это всё. В таком возрасте помнить такие длинные расстояния… Ну, она классная, пусть ещё раз приходит», — отметил Соболев.Ранее Роза Сябитова поделилась радостной новостью — в её семье произошло пополнение. 63-летняя телеведущая официально стала бабушкой во второй раз. Она опубликовала трогательное сообщение в своём Telegram-канале, сопроводив его благодарностью семье.