Роспотребнадзор сообщил о первом в 2026 году завозном случае лихорадки чикунгунья

04 февраля 2026, 00:42

Фото: iStock/MargJohnsonVA

В России зарегистрировали первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.





Прибывшая в Москву пациентка заразилась во время отдыха на Сейшельских островах. Во время отдыха её кусали комары, однако средства защиты женщина не использовала.





«Роспотребнадзор заранее информировал о рисках завоза этого заболевания из других стран, специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — говорится в материале.