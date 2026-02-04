Роспотребнадзор сообщил о первом в 2026 году завозном случае лихорадки чикунгунья
В России зарегистрировали первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Прибывшая в Москву пациентка заразилась во время отдыха на Сейшельских островах. Во время отдыха её кусали комары, однако средства защиты женщина не использовала.
«Роспотребнадзор заранее информировал о рисках завоза этого заболевания из других стран, специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — говорится в материале.
После возвращения в РФ женщину госпитализировали, а наличие вируса подтвердили с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем. Эксперты оперативно провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и риск распространения лихорадки чикунгунья в РФ минимален. Заболевание передаётся не от человека к человеку, а только через укусы комаров определенного вида.
Эндемичными регионами для этой инфекции считаются страны Африки к югу от Сахары, Южная и Центральная Америка, Юго-Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.