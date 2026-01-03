Достижения.рф

Выглядел помятым: иноагент Максим Галкин* спел «Ветер перемен» на новогоднем огоньке за рубежом

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Максим Галкин* появился на новогоднем огоньке со звёздами‑релокантами. Супруг Аллы Пугачёвой исполнил «Ветер перемен» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». При этом, как отмечает «КП», выглядел уставшим и немного помятым.



После серии корпоративов артист планирует взять паузу до 12 января — на эту дату назначили концерт в Берлине. Впрочем, по словам источников, Галкин* может скорректировать отдых и отказаться от семейных каникул, если поступит предложение с достойным гонораром.

У части зрителей возникли сомнения насчёт вокала. Как пишет СМИ, голос шоумена звучал необычно. В соцсетях на этом фоне предположили, что ранее на выступлениях он мог петь под фонограмму.

Перед этим сообщалось, что Максим Галкин* стал самым дорогим иноагентом на Новый год.

*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов

