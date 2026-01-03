Выглядел помятым: иноагент Максим Галкин* спел «Ветер перемен» на новогоднем огоньке за рубежом

03 января 2026, 18:19

Иноагент Максим Галкин* спел «Ветер перемен» на новогоднем огоньке за рубежом

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Максим Галкин* появился на новогоднем огоньке со звёздами‑релокантами. Супруг Аллы Пугачёвой исполнил «Ветер перемен» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». При этом, как отмечает «КП», выглядел уставшим и немного помятым.